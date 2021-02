Akutplan für soziales und bezahlbares Wohnen

670.000 bezahlbare Wohnungen fehlen in Deutschland. Diese Zahl nennt ein Bündnis von fünf Verbänden, angeführt vom Deutschen Mieterbund, der IG Bau und der Caritas Behindertenhilfe. Das Verbändebündnis sieht die Chance, dass sich Homeoffice und mobiles Arbeiten als langfristiger Trend durchsetzen werden. Bis zum Jahr 2025 könnten so in Deutschland 235.000 neue Wohnungen entstehen – und das sogar relativ günstig.

Büros zu Wohnungraum umwandeln

Im Durchschnitt 1.100 Euro pro Quadratmeter kostet es, wenn eine Bürofläche in Wohnraum umgewandelt wird. Zum Vergleich: Die Modernisierung eines Altbaus kostet 2.200 Euro, ein Neubau sogar fast 3.000 Euro pro Quadratmeter. Das Grundstück ist vorhanden, genau wie das Gebäude mit Aufzügen, Schall- und Brandschutz.

Nur noch eine Million Sozialwohnungen

Das Verbändebündnis fordert nicht nur ein staatliches Sonderprogramm für solche Projekte, sondern auch eine strenge Sozialquote. Ansonsten würden in erster Linie schicke Luxus-Lofts auf attraktiven Innenstadt- Flächen entstehen. Die Verbände befürchten, dass Ältere und Arbeitslose, Behinderte und Alleinerziehende immer weiter abgehängt werden. Bundesweit gibt es nur noch gut eine Million Sozialwohnungen und in etwa so viele barrierearme Wohnungen.