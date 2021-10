Aktionstag von IG Metall und IG BCE in Bayern

Mit den Protesten sagen die Gewerkschaften "Ja", die Industrie muss möglichst bald klimaneutral umgebaut werden. Weder die IG Metall mit ihren Aktionen unter dem Motto "FairWandel", noch die IG Bergbau, Chemie, Energie (BCE) mit dem "Aktionstag Transformation" wollen sich dem entgegenstellen, nur um Arbeitsplätze zu erhalten. Allerdings folgt dem "Ja" ein deutliches "Aber".

Umbau der Industrie zu fairen Konditionen

Der Umbau müsse fair gestaltet werden, also auch die Beschäftigten und ihre Jobs im Blick haben. Zudem funktioniere die Transformation nur gemeinsam mit den Menschen, worunter Gewerkschaften immer auch die Mitbestimmung in den Betrieben meinen. Und da solch ein Wandel nicht kostenlos zu bekommen ist, fordert die IG Metall angesichts der laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin 500 Milliarden Euro für die nötigen Investitionen bis 2030.

Bayerns IG Metallchef Johann Horn sieht da auch die Wirtschaft in der Verantwortung. "Die Politik kann und muss auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen, damit Arbeitsplätze in Bayern erhalten bleiben."

40 Aktionen in Bayern – kein Streik

Auf mehr als 40 Aktionen kommt die IG Metall in Bayern. Auftakt war gestern am späten Abend in Augsburg. Öffentliche Kundgebungen gibt es heute in München, Schweinfurt, Bad Windsheim, Bamberg, Bayreuth, Schwabach, Nürnberg, Frontenhausen, Passau und Regensburg. Zum Teil beteiliget sich daran auch die IG BCE.

Außerdem veranstalten beide Gewerkschaften Aktionen in Betrieben. Ein Streik sei das nicht. Die Beschäftigten, die teilnehmen, würden sich für diese Zeit von der Arbeit abmelden, heißt es von der IG Metall auf Nachfrage.

Forderungen an die Politik und die Wirtschaft

Der Aktionstag ist seit längerem geplant und findet nicht nur in Deutschland statt. Über zwei Wochen hinweg ruft der Dachverband der Industriegewerkschaften, "IndustriAll Europe", in mehreren EU-Ländern dazu auf, sich für einen gerechten Strukturwandel einzusetzen. In Deutschland fällt der Termin jetzt in die heiße Phase der Koalitionsgespräche.

Der Forderungskatalog ist lang:

Massive Investitionen in die moderne Infrastruktur und die Zukunftstechnologien

Zukunftsfähige Arbeitsplätze hierzulande statt Verlagerung ins Ausland

Mittel für die Qualifikation der Beschäftigten

Ein Transformationskurzarbeitergeld für die, die in Betrieben mit Problemen arbeiten

Mehr Mitbestimmung der Betriebsräte beim Umbau

Maßnahmen gegen die hohen Energiekosten und Hilfen für Betroffene, ob Betriebe oder Privathaushalte

Zum Teil sind Politikerinnen und Politiker zu den Aktionen eingeladen. Die könnten dann gleich vor Ort auf die Forderungen antworten.