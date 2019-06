Aktionärsschützer kritisieren Höhe von Vorstandsgehältern

Banken und Automobilkonzerne wie VW und Daimler haben ihren Vorständen in den vergangenen Jahren immer wieder extrem hohe Gehälter zukommen lassen. Sie überstiegen die mittleren Einkommen ihrer Angestellten zum Teil um mehr als das Hundertfache. So schüttet die Allianz jetzt an ihre Vorstände mehr als 50 Millionen Euro als zusätzliche Boni aus.

Ruhestandsgehälter noch höher

Noch spektakulärer sind einige Ruhestandsgehälter. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz kritisiert das im Interesse der Aktionäre. Die haben den Überblick verloren angesichts von immer komplizierteren Vergütungsstrukturen. Je mehr Vorschriften es gibt, umso ausgefeilter werden die Bezahlsysteme für die Bosse.

Begrenzung der Gehälter schwierig

Auf der jährlichen Hauptversammlung könnten die Aktionäre im Nachhinein ihre Zustimmung verweigern zu vorausgegangenen Gehaltserhöhungen des Vorjahres. Sie dürfen aber nicht die absolute Höhe der Gehälter ablehnen, sondern nur die Struktur der Vergütung, die dazu geführt hat. Durch diese juristische Hürde ist eine Begrenzung der Manager-Gehälter noch schwieriger geworden.