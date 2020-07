Aktionäre stimmen zu: Siemens spaltet Energiesparte ab

Es dürfte wohl die räumlich kleinste Hauptversammlung in der Siemens-Geschichte gewesen sein: Statt wie geplant vor Tausenden Aktionären in der Münchener Olympiahalle saßen Vorstände und Aufsichtsräte vor einem großen Siemens-Schriftzug in der Firmenzentrale. Wie derzeit üblich, fand die Hauptversammlung wegen der Corona-Regeln als Internet-Veranstaltung statt.

Schon im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass die große Mehrheit der Investoren den Aufspaltungsplänen zustimmen würde. Am Ende kam es wie erwartet: Rund 99 Prozent von ihnen stimmen mit Ja.

Damit trennt sich Siemens auf einen Schlag von etwa einem Drittel seine Geschäftes - und nach 150 Jahren von seinen historischen Wurzeln, schließlich war dieser Bereich eine der Keimzellen des Konzerns. Siemens Energy kommt mit rund 91.000 Beschäftigten auf einen Jahresumsatz von fast 29 Milliarden Euro.

Wenig Kritik an Abspaltung von Siemens Energy

Der neue Konzern Siemens Energy soll sowohl das klassische Kraftwerksgeschäft umfassen als auch Technologien rund um Windkraft und Wasserstoff. Siemens-Chef Joe Kaeser hatte immer wieder für das Konstrukt geworben: Siemens Energy sei der kompletteste Anbieter in einem gewaltigen Wachstumsmarkt.

Von Anlegerseite kam kaum Fundamentalkritik. Es wurde aber angemahnt, dass Siemens Energy deutlich an der Rendite arbeiten müsse. "Der neue Energiekonzern Siemens Energy muss unbedingt die Profitabilität steigern", hieß es etwa von der Investmentgesellschaft Deka.

Börsengang von Siemens Energy für September geplant

Der weitere Weg der neuen Siemens Energy ist bereits im Detail vorgezeichnet: Die Aktien der neuen Firma werden Ende September an die bisherigen Siemens-Anteilseigner ausgegeben. Wer zwei Siemens-Aktien besitzt bekommt dann zusätzlich ein Papier von Siemens Energy ins Depot gebucht.