Aktiensplits bei Technologieaktien wie Apple – Warum?

Der Tausch geschieht nach einem festen Verhältnis. Prominentestes Beispiel ist dieser Tage Apple, dessen Aktien diesmal im Verhältnis eins zu vier gesplittet werden.

Ohne Split würde Apple-Aktie 24.000 US-Dollar kosten

Ohne Aktiensplit würde eine einzige Apple-Aktie nicht gut 400 Dollar sondern 24.000 Dollar kosten, und kaum ein Privatanleger könnte sich auch nur eine davon leisten. Seit der Jahrtausendwende hat sich der Kurswert von Apple verhundertfacht. Soeben ist der Gesamtwert aller Apple-Aktien an der Börse auf zwei Billionen Dollar gestiegen.

Aufteilung macht Aktie handelbarer

Damit so erfolgreiche Aktien handelbar bleiben, muss man sie von Zeit zu Zeit neu aufteilen, bei Apple schon zum fünften Mal. Der jüngste Split sieht vor, das Anleger für jede Apple-Aktie vier neue Papiere mit der gleichen Wertpapier-Kennnummer in ihre Depots eingebucht bekommen, zu einem Viertel des alten Nennwerts. Optisch sehen die vielen neuen Apple-Aktien dann billiger aus. Das soll einige Anleger zum Kauf verleiten oder dazu, sich noch ein paar weitere zu dem vermeintlich günstigeren Kurs ins Depot zu legen, obwohl doch in der Summe alles gleich bleibt.