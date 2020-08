Aktienschwemme 2020: Kapitalerhöhungen auf Rekordkurs

Das sind zwar keine Börsengänge von neuen Unternehmen, aber neue Aktien von altbekannten Namen wie RWE oder Schaeffler.

Schaeffler besorgt sich 1,1 Milliarden Euro frisches Kapital

Mit Ausgabeoptionen von neuen Aktien im Gesamtwert von 1,1 Milliarden Euro ist der fränkische Automobilzulieferer Schaeffler in Deutschland auf Platz 2 bei den Kapitalerhöhungen. Nur der Energieversorger RWE liegt mit rund 2 Milliarden Euro an neuen Aktien noch vor der Schaeffler AG, die sich knapp an Infineon und Teamviewer vorbeigeschoben hat. Die Motive für die Ausgabe neuer Aktien und Wandelanleihen von etablierten Börsenunternehmen sind unterschiedlich. Die einen tun es aus blanker Not in der Corona-Krise wie die Reederei Carnival mit ihren Kreuzfahrtschiffen oder die Buchungsplattform Amadeus. Andere wie Schaeffler sagen, sie hätten nur vorsorglich gehandelt, um in der Krise auf jeden Fall gewappnet zu sein.

Anleger haben kaum Alternativen zu Aktien

Andere nutzten einfach ihre Chance, noch mehr Geld von Investoren zu bekommen. Deren Nöte bei der Geldanlage scheinen fast größer zu sein als die der Unternehmen. Und angesichts von Nullzinsen und negativen Anleiherenditen gibt es zu Aktienkäufen kaum Alternativen. Außerdem sorgen viele Staatshilfen dafür, dass die Risiken der Unternehmen und Investoren gering bleiben.