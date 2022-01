Aktienkurs von Netflix bricht ein

Der Streamingdienst Netflix rechnet mit nur rund 2,5 Millionen neuen Abonnenten im laufenden Quartal, vor einem Jahr waren es noch vier Millionen. Die Aktie stürzte nachbörslich zeitweise um rund 20 Prozent ab.

Auch im letzten Quartal 2021 hat das Silicon Valley Unternehmen aus Los Gatos seine Prognose verfehlt. 8,5 Millionen neue Kundinnen und Kunden wollte man gewinnen. Am Ende waren es fast 200. 000 weniger als geschätzt.

Langsames Wachstum trotz Zuschauer-Rekorden

Eigentlich hätte das Weihnachtsquartal deutlich besser laufen müssen. Netflix war mit den neuen Staffeln von "The Witcher" und "You" gestartet. Auch die Politiksatire "Don't Look Up" mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio hat kürzlich die höchste wöchentliche Zuschauerzahl erzielt.

Als Grund für das langsamere Wachstum nannte Netflix Chef Reed Hastings die Corona Pandemie und die damit verbundene wirtschaftliche Unsicherheit in verschiedenen Teilen der Welt.

Weniger Streaming-Premieren

Die maue Prognose für das laufende Quartal begründete Netflix auch mit wenigen geplanten Streaming-Premieren. So würden etwa die neue Staffel der Hit-Serie "Bridgerton" und der mit Spannung erwartete Science-Fiction-Blockbuster "The Adam Project" erst im März starten.

Starke Konkurrenz von Anbietern wie Disney oder HBO

Besonders in den USA wächst der Streamingdienst nun seit mehreren Quartalen deutlich langsamer. Hier bekommt er mittlerweile starke Konkurrenz von Angeboten wie Disney, Paramont+ und HBO. Wachstumspotenzial sehen Beobachter vor allem in Europa, Asien und Lateinamerika.