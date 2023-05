"Aktien in Feierlaune": Dax klettert auf Rekordhoch

Nach dem Befreiungsschlag zu "Christi Himmelfahrt" ist dem Dax am Freitag der Sprung auf ein Rekordhoch gelungen. Mit gut 16.293 Punkten ließ der deutsche Leitindex seine bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2021 um rund drei Punkte hinter sich. Nach wochenlangem Geplänkel unter der Marke von 16.000 Zählern hatte vorsichtiger Optimismus über Fortschritte im Streit um eine höhere US-Schuldengrenze zur Abwendung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA frischen Schwung in den deutschen Aktienmarkt gebracht.

Der Sprung über solch einen Widerstand, wie es die 16.000-Punkte-Marke gewesen sei, könne wie eine Initialzündung wirken, erklärte der Marktexperte und technische Analyst Christoph Geyer.

Der alte Dax-Rekord von rund 16.290 Punkten stammt aus dem November 2021, bevor im Jahr darauf Russlands Krieg gegen die Ukraine sowie steigende Leitzinsen infolge hoher Inflation die Börsen weltweit heruntergezogen hatten. Seit Herbst 2022 läuft es aber wieder rund, der Dax hat sich seit dem Kursrutsch im September auf damals fast 12.000 Punkte stark erholt.

Dafür sorgte auch ein gewisser Konjunkturoptimismus nach dem Ende der harten Corona-Einschränkungen Chinas vor dem Jahreswechsel. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt gilt als wichtiges Zugpferd der globalen Konjunktur. Zwar stockt es in der chinesischen Wirtschaft derzeit immer noch vor allem in der Industrie, doch gibt es auch positive Signale.

Chinesische Umsätze haben sich erholt

"Aktien in Feierlaune", hieß es bei den Strategen der Helaba. Stelle sich der Ausbruch nach oben nicht als Eintagsfliege heraus, dürften neue Höchststände die Folge sein, prognostiziert Christian Henke vom Broker IG.

Auch an den US-Börsen blieben die Anleger vorbörslich in guter Stimmung: Die Futures der großen Indizes lagen am Nachmittag im Plus. Im Streit über die US-Schuldenobergrenze hatten Präsident Joe Biden und der führende Kongressabgeordnete Kevin McCarthy zuletzt ihre Entschlossenheit bekräftigt, eine rasche Einigung zu erzielen. Investoren wetten darauf, dass die Sache noch am Wochenende vom Tisch ist. Käme kein Deal zustande, könnte die Regierung Anfang Juni ihre Rechnungen womöglich nicht mehr bezahlen. Das wäre ein hochriskantes Unterfangen, aber die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario sei nicht mehr besonders hoch, sagte Kevin Thozet vom Fondsmanager Carmignac.

Optimismus scheint auf jeden Fall vorhanden zu sein. "In der aktuellen Berichtssaison bestätigen europäische Hersteller von Automobilen, Luxusgütern und Sportartikeln eine gesunde Erholung der chinesischen Umsätze, wenn auch der starke Aufschwung aus dem ersten Quartal nicht über das gesamte Jahr fortführbar erscheint", erklärte Analyst Sven Streibel von der DZ Bank unlängst. Wichtig sei vor allem, dass die Unternehmen positiv auf die weitere Erholung des chinesischen Konsumverhaltens blickten. Vor diesem Hintergrund hatte Streibel sein Jahresendziel für den Dax jüngst auf 16.500 Punkte angehoben.

Taiwan-Konflikt sorgt für Spannungen

Es gibt aber auch Risiken. Mitte des kommenden Jahres sieht Streibel den Dax auf dem Niveau von Ende 2023. Denn: Aktuell fehlten noch Wirtschaftsimpulse und es gelte, die möglichen Effekte einer zwischenzeitlichen Konjunkturverlangsamung beziehungsweise von Kursrücksetzern einzubeziehen. Insgesamt hingen europäische Aktien maßgeblich von Chinas wirtschaftlichem Aufschwung ab.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein überraschend geringes Wachstum der chinesischen Industrieproduktion und der Konsumausgaben die Sorgen hinsichtlich der Konjunkturerholung des Landes verstärkt.

Ungemach für die Weltwirtschaft bergen auch die Spannungen zwischen den USA und China in puncto Unabhängigkeit Taiwans. Westliche Staaten treibt auch deshalb die Sorge um ihre Abhängigkeit von China bei der Versorgung etwa mit Rohstoffen, Pharmaprodukten und Elektronikchips um. Sie steuern aktuell zwar gegen, allerdings wird es Jahre dauern, ausreichend eigene Kapazitäten aufzubauen. Der Chefvolkswirt der Allianz, Ludovic Subran, sieht denn auch die Gefahr einer neuen Protektionismus-Phase.

Mit Informationen von Reuters und dpa.