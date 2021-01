29.01.2021, 13:40 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Aktien-Hype um GameStop erreicht auch deutsche Börsen

Kleinanleger kaufen massenhaft Aktien und wollen damit Hedgefonds in die Knie zwingen – in den USA wirbelt dieses Duell seit Tagen die Börsen durcheinander. Nun kommt der Hype um GameStop auch in Deutschland an – und löst einen Shitstorm aus.