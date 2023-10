Faktenfuchs: Aiwangers Aussagen zu Gasabkommen im Check

Die Behauptung:

Hubert Aiwanger, Freie Wähler: "Ja, das große Problem ist natürlich, dass Russland jetzt die Energie woanders hin verkauft und dass Länder wie Österreich und Ungarn weiterhin am russischen Gas hängen. Jetzt hoffen wir, dass die das auch weiter bekommen, sonst müssen wir Österreich und Ungarn im kommenden Winter auch aus deutschen Speichern mitversorgen. Also dieser Energieengpass ist weiterhin ein Problem."

Müsste Deutschland Österreich und Ungarn im Notfall mit Gas versorgen?

Richtig oder falsch?

Richtig. Deutschland hat sich, wie alle EU-Mitgliedstaaten, zur Solidarität bei Gasmangellagen innerhalb der EU verpflichtet. Außerdem hat Deutschland mit Österreich ein Solidaritätsabkommen zur Gaslieferung im Notfall.

Die Fakten:

Im Falle einer Gasmangellage ist Deutschland - wie alle anderen EU-Mitgliedstaaten - innerhalb der Europäischen Union zur Solidarität verpflichtet. Das ist in einer EU-Verordnung vom Oktober 2017 geregelt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass "alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um in der gesamten Union" eine "unterbrechungsfreie Gasversorgung" zu gewährleisten. Das gelte insbesondere für geschützte Kunden unter "schwierigen klimatischen Verhältnissen oder bei Versorgungsstörungen", heißt es in der Verordnung.

"Geschützte Kunden" sind laut der Verordnung (Abschnitt 24 auf Seite 4) Privathaushalte, der Begriff kann aber unter bestimmten Voraussetzungen auch das Gesundheitswesen, grundlegende soziale Versorgung und Not- und Sicherheitsdienste einschließen.

Bei Gasmangel in EU-Ländern müsste auch Deutschland aushelfen

Laut einer Sprecherin der Bundesnetzagentur könnte es also zu einer Bereitstellung von deutschem Gas für andere Länder kommen, wenn es zu einer Gasmangellage kommen sollte. Allerdings sei nicht explizit geregelt, dass deutsche Gasspeicher angezapft werden müssten, schreibt die Sprecherin dem #Faktenfuchs auf Anfrage per Mail. Eine direkte Zuordnung von Mengen zu Ländern sei nur theoretisch möglich, weil die Gasspeicher privatwirtschaftlich betrieben würden.

Diese Standardvorschriften greifen laut einer Pressemitteilung des Rats der EU nur dann, wenn die Mitgliedstaaten keine bilateralen Vereinbarungen mit konkreten Bedingungen für die gegenseitige Hilfe geschlossen haben. Denn in den Standardvorschriften seien keine technischen und finanziellen Details geregelt - das sei der Grund, warum man diese bilateralen Abkommen brauche, schreibt eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums dem #Faktenfuchs per Mail.

Mit Österreich und Dänemark hat Deutschland ein solches bilaterales Solidaritätsabkommen zur Gaslieferung im Notfall, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

Kein Land muss sich selbst in eine Notlage bringen

Laut Bundeswirtschaftsministerium muss sich jedoch kein Land in eine Notlage bringen, indem es einem anderen Land hilft. Die Hilfen aus anderen Ländern seien das letzte Mittel, wenn ein Land keine andere Möglichkeit mehr habe.

Über die Schwierigkeiten, solche Abkommen zu schließen, hat BR24 hier berichtet.

Im Notfall wäre dies also das Vorgehen. Doch die Speicher von Österreich und Ungarn sind gut gefüllt. Laut Bundesnetzagentur hat Österreich einen Gasvorrat, der über den gesamten Jahresbedarf hinausgeht. Ungarn habe 63 Prozent des Jahresverbrauchs gedeckt.

Redaktionelle Mitarbeit: Denise Wurst.