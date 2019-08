Aiwanger: So steht die Industrie in Bayern da

Es laufe in der bayerischen Industrie, aber es sei schon besser gelaufen, so Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Laut Bayerns Wirtschaftsminister macht den hiesigen Betrieben ihre starke Abhängigkeit vom Export zu schaffen. Er verwies dabei auf den Brexit und die Handelskonflikte.

Trotz Handelskonflikte: Auftragslage in Bayern gestiegen

Trotzdem ist die Zahl der Aufträge und der Beschäftigten jeweils um mehr als drei Prozent gestiegen. Allerdings hat sich die Lage mittlerweile eingetrübt. Das Wirtschaftsministerium in Berlin spricht sogar schon von einem Abschwung im verarbeitenden Gewerbe. Ganz so pessimistisch zeigte sich Aiwanger nicht.

Aiwanger: "Stellenabbau unaufgeregt organisieren"

Dass jetzt bei Autozulieferern ein Stellenabbau im Raum steht - wie etwa bei Schaeffler in Herzogenaurach oder Bosch in Bamberg - das müsse man unaufgeregt organisieren, so Aiwanger. Die gefährdeten Arbeitsplätze seien noch nicht gleichbedeutend mit drohender Arbeitslosigkeit.

"Viele Branchen suchen nach wie vor händeringend Personal. Und wenn eben der Automobilzulieferer 200 Mann freisetzt, müsste das der Nachbar auf der anderen Straßenseite übernehmen. Der wartet oft darauf, dass er die endlich bekommt." Hubert Aiwanger

DGB Bayern: "Aiwanger denkt in völlig falsche Richtung"

Der Wirtschaftsminister erntet mit dieser Aussage Kritik von Seiten der Gewerkschaften. Die stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern, Verena Di Pasquale, widerspricht der Darstellung Aiwangers.

"Es gibt nicht ein einfaches Hin- und Herschieben zwischen den Branchen. Wir haben es mit einer Dequalifizierung dieser Facharbeiter in der Industrie zu tun, die dann möglicherweise in unsicherer Beschäftigung und auf jeden Fall zu niedrigeren Löhnen arbeiten sollen." Verena Di Pasquale

Während der Vorstellung des Industrieberichts forderte Aiwanger auch einen flexibleren Arbeitsmarkt. Die Gewerkschaften hätten da in der Vergangenheit oft überzogene Schutzmaßnahmen durchgesetzt. Die Gewerkschaft DGB Bayern wehrt sich gegen diesen Vorwurf.

"Für uns Gewerkschaften heißt mehr Flexibilität, dass mehr in den Mittelpunkt rückt, was die Beschäftigten angeht: Dazu zählt die Planbarkeit ihrer Arbeitszeit ebenso wie das Abschalten und auch selbstverständlich ein sicheres Einkommen." Verena Di Pasquale

Aiwanger setzt auf Kurzarbeit und Fortbildung, um den Arbeitsmarkt schneller auf den Wandel in der Industrie einzustellen. Denn die zunehmende Digitalisierung und neue Techniken dürfe man nicht verschlafen.