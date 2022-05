Aiwanger: Keine Finanzzusage für Rohrwerk Maxhütte

Um Wege aus der Insolvenz des Unternehmens zu finden, hat Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Mittwoch das Rohrwerk Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg besucht. Die gestiegenen Stahl- und Energiepreise zwangen das Unternehmen trotz einer guten Auftragslage im Dezember letzten Jahres in die Knie. Rund 80 Millionen Euro Soforthilfe seien jetzt vom Freistaat nötig, um den Betrieb mit 450 Mitarbeitern aufrecht zu erhalten, sagte Betriebsratschef Karl-Heinz König.

Aiwanger signalisiert Unterstützung

Eine Finanzierungszusage gab Aiwanger bei seinem Besuch nicht. Der Betrieb könne sich aber seiner Unterstützung sicher sein. Wichtig sei es, Investoren zu finden, welche die Pläne eines grünen Rohrwerks mittragen würden, sagten König und Aiwanger.

Teile der Belegschaft wandern ab

Allein der Schritt weg vom Gas, hin zu erneuerbaren Energien, so König, könnte jährlich mehrere Millionen Euro sparen. Der Betriebsrat drückte seine Hoffnung aus, mithilfe eines neuen Investors und der Unterstützung Aiwangers könnte wieder mehr Ruhe in die Belegschaft kommen. Wegen der unsicheren Situation hätten bereits mehrere Mitarbeiter das Unternehmen verlassen.

Mehr zum Thema: Mit Sonne, Wind und Meer zur Energiewende

Entscheidung über Investor naht

Welcher Investor am Ende den Zuschlag erhält, will das Unternehmen bis Ende des Monats entscheiden. Das Rohrwerk befindet sich in direkter Nachbarschaft zum ehemaligen Stahlwerk Maxhütte. Die Produkte werden unter anderem in der Automobilbranche, der Schifffahrt und der Rohstoffgewinnung auf Bohrinseln eingesetzt.