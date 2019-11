Aiwanger in China: Bayerns Baubranche will beim Boom dabei sein

Der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) schneidet mit einer goldenen Schere ein rotes Band durch. Die Baumesse in Shanghai ist eröffnet. Zum dritten Mal findet sie in China statt. Veranstalter ist die Messe München. Im Fokus stehe nachhaltiges, ökologisches Bauen, erklärt der Geschäftsführer, Klaus Dittrich: "Weil die Umweltbelastung, die wir in China feststellen, vor allem in den großen Städten schon mehr als sichtbar ist. Vor allem die Luftverschmutzung, aber auch die Boden- und Wasserverschmutzung." Dittrich registriert aber auch ein wachsendes Umweltbewusstsein der chinesischen Regierung.

Große Chancen für bayerische Firmen

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sieht in China gute Chancen für bayerische Firmen. Diese seien mit Energieeffizienz, mit Wärmedämmung, mit Nachhaltigkeit einige Jahre weiter als die internationale Konkurrenz. "Ich bin der Überzeugung, dass die Bayern hier viel Geld verdienen können, wenn sie sich ordentlich präsentieren hier", sagt Aiwanger.

In China leben 1,4 Milliarden Menschen. Bis 2030 werden 70 Prozent in Städten wohnen, wird geschätzt. Nirgendwo sonst geht die Urbanisierung schneller voran. Davon profitiert die Bauwirtschaft. Das Interesse an der Baumesse in Shanghai ist dementsprechend groß. Schon kurz nach der Eröffnung strömen die Besucher in die Ausstellungshallen. Mittendrin der bayerische Wirtschaftsminister.

Fertighäuser für das Reich der Mitte

Aiwanger steht am Stand von Alexander Neuss. Seine Firma Sema stellt im Oberallgäu Software für Fertighäuser aus Holz her. Eine Neuheit in China, denn hier wird bisher kaum mit Holz gebaut. Um das zu ändern, den Holzbau in China bekannter zu machen und Fachkräfte vor Ort zu bekommen, hat er nun Kontakt mit chinesischen Universitäten geknüpft, etwa mit der Jiaotong-Universität in Shanghai. Im Anschluss an die Messe wird die Firma Sema Professoren und Lehrer dieser Hochschulen schulen.

Beim digitalen Wohnen ist China vorne

"Wir Bayern können aber auch von den Chinesen lernen", sagt Julia Rank. Die 30-jährige Unternehmerin aus Weiden ist Teil der Wirtschaftsdelegation und begleitet den bayerischen Wirtschaftsminister auf seiner Chinareise. Ihr Thema ist die Digitalisierung. Hier seien die Chinesen technologisch vorn, meint Rank. Aber es gebe es noch viel Potenzial. Das digitale Haus könnte auch mal für den ganz normalen Hausbesitzer praktisch sein, erklärt die Jungunternehmerin.

"Wenn ein Sturm war und die Dachziegel sitzen nicht mehr ganz richtig, wäre es auch denkbar, dass das Gebäude für einen mitdenkt und automatisch dem Handwerker oder dem Baubetrieb Bescheid gibt", sagt Rank.

Anregungen im Kampf gegen die Wohnungsnot

Wirtschaftsminister Aiwanger geht davon aus, dass die Digitalisierung - von der Planung bis zur Fertigstellung - bauen auch schneller machen wird. Wichtig für den Kampf gegen die Wohnungsnot in Bayern. China hat in den vergangenen Jahren viel und schnell gebaut. Allerdings nicht nachhaltig und qualitativ hochwertig, kritisiert Aiwanger. Abseits der Baumesse, an der Uferpromenade von Shanghai schaut er dennoch erstaunt auf die Skyline. "Schon sehr beeindruckend, da ist schon irreal, wenn man das ansieht. Wie nicht echt wirkt das irgendwo", schwärmt Aiwanger.

Abends sind die Hochhäuser bunt beleuchtet – das Foto-Motiv für Shanghai-Besucher. Die chinesische Metropole wirkt dann wie eine Mischung aus New York und Disneyland – gewaltig, modern, kitschig.

Visite in der Boom-Region

Bis Freitag ist Aiwanger mit einer Wirtschaftsdelegation in China unterwegs – mit dem Ziel die bayerisch-chinesischen Handelsbeziehungen weiter anzukurbeln. Nächster Stopp ist die wirtschaftlich starke Provinz Guangdong im Süden Chinas. Hier stehen neben politischen Gesprächen noch mehrere Besuche bayerischer Firmen auf dem Programm.