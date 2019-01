Aiwanger fordert flexiblere Arbeitszeiten für die Gastronomie

Viele Mitarbeiter in der Gastronomie würden gerne länger arbeiten und nach einem Acht-Stunden-Tag noch etwas dazuverdienen, so das bayerische Wirtschaftsministerium. Doch das dürfen sie laut Gesetz nicht. Denn bisher ist eine tägliche Arbeitszeit von acht, in Ausnahmefällen zehn Stunden vorgesehen.

Dreizehn Stunden statt zehn als Obergrenze

Die aktuellen Arbeitszeitgesetze seien zu starr und würden zu Personalmangel führen.

"Dieser Personalmangel ist politisch hausgemacht durch die praxisfremde starre Arbeitszeitregelung. Das hat sich mittlerweile zur Wachstumsbremse im Gastgewerbe entwickelt." Hubert Aiwanger, Bayerischer Wirtschaftsminister, Freie Wähler

Geht es nach dem bayerischen Wirtschaftsminister, sollen Gastro-Mitarbeiter täglich nicht mehr bis zu zehn, sondern bis zu dreizehn Stunden arbeiten dürfen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) unterstützt den Vorschlag des Wirtschaftsministers.

"Es würde uns ein bisschen mehr Flexibilität bringen. Es gibt viele Feiern, deren Ende nicht planbar ist. Und dann sind Mitarbeiter vielleicht schon zehn Stunden da und müssen theoretisch nachhause geschickt werden. Es geht nicht um mehr Arbeitszeit, sondern um flexiblere Arbeitszeiten." Monika Poschenrieder, DEHOGA Bayern

Gewerkschaft: Arbeitszeiten sollen verschleiert werden

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sieht flexiblere Arbeitszeiten kritisch. Dabei verweist sie auf Gastronomiebetriebe, die sich nicht an Arbeitszeitpläne halten.

"Die Arbeitszeiten sollen verschleiert werden. Schon jetzt wird weit über acht oder zehn Stunden gearbeitet. Bloß die Arbeitszeiten werden nicht aufgeschrieben. Wir haben hier ein akutes Personalproblem. Wenn man genug Personal hätte, dann könnte man auch die Arbeitszeit entsprechend abdecken." Mustafa Öz, Landesvorsitzender NGG Bayern

Die Gewerkschaft rät allen Gastro-Mitarbeitern, ein Zeitkonto im Arbeitsvertrag festzuhalten und die Überstunden zu notieren. Die Qualität der Arbeit werde deutlich leiden, sollte die Forderung des Wirtschaftsministers nach einem Arbeitstag mit bis zu dreizehn Stunden umgesetzt werden.

Flexiblere Verteilung statt mehr Arbeit

Die Gastronomen entgegnen den Gewerkschaften, es gehe nicht um mehr Arbeit, sondern lediglich darum, sie flexibler zu verteilen. Viele Gastronomiebetriebe haben Personalmangel. Diesen könnten flexiblere Arbeitszeiten mindern, so die Arbeitgeber.