Aiwanger: Bürgergeld verschärft Probleme im Niedriglohnsektor

Aiwanger bekräftigt Kontra-Haltung in Sachen Bürgergeld

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bekräftigte indes noch einmal, dass politische Opposition beim Thema Bürgergeld wichtig sei. Nachdem die Bundesregierung den Gesetzentwurf am Donnerstag verabschiedet hatte, hatte sie Länder und Opposition ermahnt. So sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt: "Die Ministerpräsidenten stehen jetzt vor der Wahl: Entweder sie stehen zu ihrer staatspolitischen Verantwortung und sorgen dafür, dass viele Menschen Sicherheit, neue Chancen und Perspektiven bekommen. Oder sie fahren weiter den Kurs der letzten Wochen und spielen die Schwächsten unserer Gesellschaft gegeneinander aus." Am Sonntags-Stammtisch widersprach Aiwanger. "Wenn man diese Fehlentwicklungen nicht anspricht, dann öffnet man die Tür für Populisten", sagte der stellvertretende Ministerpräsident, der nicht "vor lauter politischer Correctness" wegschauen wolle.

Debatte um Schonvermögen

Ebenfalls in der Kritik stand am Sonntags-Stammtisch die Anhebung des Schonvermögens, die im Bürgergeld-Gesetzesentwurf der Ampel-Regierung vorgesehen ist. In den ersten beiden Jahren sollen die Vermögen von Leistungsbeziehern nicht angetastet werden, es sei denn, sie liegen über 60.000 Euro, bei vierköpfigen Familien sogar über 150.000 Euro. Der Kabarettist Helmut Schleich kritisierte das als ungerecht gegenüber allen, die sonstige Leistungen vom Staat beziehen: "Wenn Sie Angehörige haben, die gepflegt werden müssen, dann wird auf ihr Privatvermögen sofort zurückgegriffen und da nicht? Wenn man so ein Gesetz erlässt, muss man bedenken, was das in der Gesellschaft verursacht", so Schleich.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger schlug hier eine Differenzierung vor: "Wer zwanzig oder dreißig Jahre gearbeitet hat, dem will ich nicht sein Konto abräumen", sagte Aiwanger. Wenn aber jemand noch nie gearbeitet und 150.000 Euro auf dem Konto liegen habe, müsse das Schonvermögen ausgesetzt werden: "Schonvermögen sehe ich nur dann kritisch, wenn jemand vorher nix getan hat", sagte der Politiker der Freien Wähler. Am Montag um 11 Uhr muss der Bundesrat nun entscheiden, ob er dem Gesetzesentwurf zum Bürgergeld zustimmt. Bayern hat angekündigt, mit "nein" zu stimmen.