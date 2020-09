Airport Nürnberg: Minus von 80 Prozent bei den Passagierzahlen

Zum Ende der Sommerferien sind lediglich 122.000 Passagiere vom Nürnberger Flughafen abgeflogen. Das teilte Flughafensprecher Christian Albrecht mit. Im vergangenen Jahr waren es mit sieben Millionen rund 57 Mal so viel. Für die gesamte Reisebrache sei die Ferienzeit die Hochsaison, doch in diesem Jahr sei coronabedingt alles anders, so Albrecht.

Corona-Regeln von Reisenden akzeptiert

Das Hygienekonzept und die Verhaltensregeln wurden von den Fluggästen allerdings gut angenommen. Unter anderem gilt ab Betreten des Airports und auch im Flieger Maskenpflicht. Top-Ziele der Nürnberger waren in diesen Sommerferien die griechische Insel Kreta, Mallorca in Spanien und Antalya in der Türkei. Für die kommenden Wochen und Monate rechnet der Nürnberger Flughafen mit wieder sinkenden Passagierzahlen.

Beschäftige nach wie vor in Kurzarbeit

Noch immer sorgen Einreisebestimmungen und Warnhinweise für viele Zielgebiete dafür, dass wenige Menschen eine Flugreise planen, so Albrecht. Der Großteil der Beschäftigten am Nürnberger Flughafen sei derzeit nach wie vor von Kurzarbeit betroffen. Derzeit bieten bereits viele Reiseveranstalter an, Urlaube für das kommende Jahr zu buchen.