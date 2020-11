Airlines fürchten extrem harten Corona-Winter

Auf der Hauptversammlung sucht der Airline-Verband "IATA" Antworten auf die Corona-Krise, die in der Luftfahrt fast alles in Frage stellt. Die Beförderung von Passagieren ist durch die zweite Welle der Pandemie fast unmöglich geworden. Vor der Krise wurde die Hälfte der Luftfracht in den Bäuchen der Passagiermaschinen mitbefördert, von denen die meisten zurzeit stillgelegt sind.

Verband von 290 Airlines fordert weitere Staatshilfen

Der Verband, der weltweit 290 Fluggesellschaften vertritt, fordert weitere Staatshilfen, ohne die es für viele nicht mehr weitergehe. IATA-Präsident Alexandre de Juniac spricht von der bisher tiefsten Krise. Die Unterstützung der Fluggesellschaften sei nicht nur für die übrige Wirtschaft wichtig, sondern auch zur Bekämpfung der Pandemie.

IATA-Präsident: Flugverkehr auch zur Verteilung von Impfstoffen

Für den Transport der Covid-19-Impfstoffe und deren globale Verteilung sei ein Ladevolumen von 8.000 Boeing 747-Frachtfliegern notwendig, um jeden der 7,8 Milliarden Einwohner der Erde damit versorgen zu können. Juniac fordert, auch aus diesem Grund, die zahlreichen Beschränkungen und Reiseverbote zu überdenken. Die Grenzen für den Flugverkehr müssten unter sicheren Bedingungen wieder geöffnet werden.