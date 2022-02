Airbus und IG Metall einig – Verkauf des Augsburger Werks offen

Rund 18 Stunden haben die Vertreter von Airbus und der Gewerkschaft IG Metall am Montag verhandelt. Während im Vorfeld noch mögliche Streiks bei den deutschen Airbus-Standorten im Raum standen, gibt es nun eine Einigung der beiden Parteien. Rund zehn Monate und sieben Verhandlungsrunden lang hatten das Unternehmen und die Gewerkschaft darauf hingearbeitet.

Beschäftigungszusicherung bis Ende 2030

Die Beschäftigten in der zivilen Flugzeugfertigung bei Airbus sind demnach bis Ende 2030 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt, teilten Airbus und IG Metall auf einer Pressekonferenz mit. Diese Vereinbarung ist Teil eines umfangreichen Paketes zur Beschäftigung- und Standortsicherung. Das Paket sieht auch den Erhalt und die Weiterentwicklung der einzelnen Standorte in Deutschland bis Ende 2030 vor.

IG-Metall: "Win-Win-Situation erreicht"

Daniel Friedrich, der Verhandlungsführer der IG Metall, bezeichnete die Auseinandersetzung als hart. Man habe nun aber ein gutes Ergebnis und einen fairen Kompromiss gefunden. "Wir haben eine Win-Win-Situation erreicht", so Friedrich. Dominik Asam, Finanzvorstand von Airbus bezeichnete die Einigung laut einer Mitteilung als einen wichtigen Schritt in Richtung des Ziels von Airbus, Pionier einer nachhaltigen Luftfahrt zu werden. Deutschlands Rolle innerhalb von Airbus in Europa werde damit für die kommenden Jahrzehnte gestärkt.

Verkauf der Teilefertigung nur mit Zustimmung der IG Metall

Besonders umstritten war während der Verhandlungen die geplante Abspaltung der Einzelteilefertigung von Airbus – und damit auch des Augsburger Tochterunternehmens Premium Aerotec mit Standorten in Varel und Nordenham. Die Suche nach einem Investor für Premium Aerotec geht demnach weiter, allerdings muss die IG Metall einem Verkauf zustimmen. Sollte kein Investor gefunden werden, würde die Einzelteilefertigung bei Airbus bleiben und in die geplante neue Tochter für die Montage von Flugzeugrümpfen und –strukturen überführt werden.

Angebot für Premium Aerotec aus Nordrhein-Westfalen

Allerdings gibt es mit dem nordrhein-westfälischen Autozulieferer Muhr und Bender KG (Mubea) bereits einen Interessenten für die Einzelteilefertigung. Airbus teilte nun mit, dass seitens des Unternehmen ein "überzeugendes Angebot" für die Standorte Augsburg und Varel sowie Brasov in Rumänien vorliege.

Das Angebot beinhalte ein Konzept zur langfristigen Arbeitsplatzsicherung und ermögliche die Schaffung eines wettbewerbsfähigen deutschen Unternehmens, so Airbus. In den kommenden Wochen würden die Arbeitnehmervertreter das Angebot prüfen. Die endgültige Entscheidung werde dann gemeinsam mit der IG Metall gefällt.