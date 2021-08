Airbus-Umbau: viele Jobs bei Premium Aerotec in Gefahr

Der Luftfahrtkonzern Airbus bleibt dabei: Der Augsburger Zulieferer Premium Aerotec soll aufgespalten werden. Die Rumpfmontage soll enger an den Konzern rücken. Für die Einzelteilefertigung jedoch sucht Airbus einen Investor.

Airbus sieht bei der Augsburger Konzerntochter Premium Aerotec 1.000 der insgesamt 2.800 Stellen in Gefahr, wenn die Einzelteilefertigung nicht an einen Investor verkauft werden kann. Das gehe aus einem Papier hervor, das Airbus dem Betriebsrat und den Gewerkschaftern präsentiert habe, so die Nachrichtenagentur Reuters.

Die schweizerische Montana Aerospace habe bereits Interesse bekundet.

IG Metall will mit Airbus hart verhandeln

Außerdem will Airbus in Zukunft Flugzeuge mit Wasserstoffantrieb bauen. Dafür müsse der Konzern neu ausgerichtet werden. Die Gewerkschaft IG Metall befürchtet eine Zerschlagung des Zulieferers Premium Aerotec und damit Jobverluste in Augsburg. Gewerkschaft und Airbus streiten seit Monaten über die zukünftige Ausrichtung der deutschen Luftfahrtindustrie. Das habe Kostengründe, argumentiert das Unternehmen. Laut einer Airbus-Analyse liegen die Kosten der Einzelteil-Aktivitäten etwa 25 bis 30 Prozent über dem Marktniveau.

Weitere Standorte in Gefahr

Auf der Kippe stehen laut der Gewerkschaft auch Stellen am friesischen Standort Varel. Dort habe laut der Nordwest-Zeitung für heute SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz einen, wie es heißt, “Solidaritätsbesuch”, angekündigt.