Airbus-Umbau: IG Metall fordert Hilfe vom Kanzleramt

Bei einem Treffen im Bundeskanzleramt in Berlin haben IG Metall-Vertreter und Betriebsräte von Airbus und der Zulieferer-Tochter Premium Aerotec am Dienstagabend ihre Sorge über den geplanten Airbus-Umbau zum Ausdruck gebracht. In einem Gespräch mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) erklärten sie, dass sie eine Zerschlagung des Unternehmens und damit Jobverluste beim Augsburger Zulieferer befürchten. Airbus hat eine Neuausrichtung angekündigt. Dabei soll für Teile der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Augsburg ein Investor gefunden werden. So wolle Airbus nach eigenen Angaben wettbewerbsfähig bleiben.

Bundeskanzleramt soll helfen

Jetzt müsse sich das Bundeskanzleramt in den Konflikt einschalten, um eine Zerschlagung von Premium Aerotec zu verhindern. Diese Erwartung habe die IG Metall klar formuliert, so die Gewerkschaft. Der Bund hält knapp elf Prozent an Airbus. Die Gewerkschaft kündigte nach dem Treffen im Kanzleramt an, in den nächsten Wochen alles für eine Tarifauseinandersetzung im Herbst vorzubereiten.

Der Augsburger Zulieferer Premium Aerotec montiert Flugzeugrümpfe und produziert Einzelteile. 2.800 Mitarbeiter arbeiten am Standort. Dieses Geschäft sei jedoch nach Darstellung von Airbus nicht mehr nachhaltig. Laut einer Analyse des Konzerns liegt die Kostenstruktur der Einzelteil-Aktivitäten etwa 25 bis 30 Prozent über dem Marktniveau.