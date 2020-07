Airbus-Tochter Premium Aerotec will 2.800 Stellen abbauen

Die Corona-Pandemie hat die Luftfahrt-Branche in die tiefste Krise ihrer Geschichte gestürzt. So kündigte in dieser Woche Airbus an, man wolle allein in Deutschland 5.100 Jobs streichen und die Produktion massiv herunterfahren. Auch die Augsburger Tochter Premium Aerotec ist als großer Zulieferer betroffen. Am Abend kündigte das Unternehmen an, man werde in Deutschland 2.800 Stellen abbauen.

Stellenabbau höher als befürchtet

Für die Beschäftigten von Premium Aerotec kommt die Hiobsbotschaft nicht völlig überraschend. Bereits am Mittwoch hatten Beschäftigte vor der Augsburger Zentrale eine Protest-Kundgebung organisiert. Der Umfang des drohenden Stellenabbaus liegt nun aber sogar noch über den Befürchtungen von Gewerkschaftern. 2.800 Jobs stehen an den deutschen Standorten nach Firmenangaben auf der Kippe, das ist fast ein Drittel der Gesamt-Belegschaft.

Wie sich dieser Abbau auf die Werke verteilen soll, also auf Augsburg, Nordenham, Varel, Bremen und Hamburg ist noch offen. In einer Mitteilung von Premium Aerotec hieß es, man wolle das Sparprogramm in Abstimmung mit den Betriebsräten so sozialverträglich wie möglich gestalten. Konzernchef Thomas Ehm erklärte, er bedauere diese Entwicklung und hätte sie gerne vermieden. Allerdings ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wie die Konzernmutter Airbus signalisierte Premium Aerotec, der Abbau könne deutlich kleiner ausfallen. Bedingung: Die Politik müsste die Kurzarbeiterregelung auf zwei Jahre verlängern und mehr Geld für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellen.