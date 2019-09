Airbus-Militärsparte: Europäisches Projekt, bayerisches Know-how

Mit 17 Prozent vom Konzernertrag 2018 scheint die Militärsparte auf den ersten Blick nicht besonders wichtig. Doch sie gibt dem Konzern die relative Planungssicherheit staatlicher Aufträge als zweites Standbein. Denn unter Führung Frankreichs und Deutschlands soll der Rüstungsriese Airbus Europas Verteidigung unabhängig von Dritten sichern.

Militärtechnik aus Bayern

Und das geschieht zu einem wichtigen Teil an bayerischen Standorten. Am Hauptsitz bei München wird entwickelt und geforscht, in Manching und Augsburg zum Beispiel für den Eurofighter produziert. Hinzu kommen Militärhubschrauber, die in Donauwörth bei Airbus Helicopters gebaut werden. Von insgesamt 11.900 Mitarbeitern in Bayern arbeiten 6.700 für die Militärtechnik von Airbus.

Selbst entwickelte und produzierte Militärtechnik für den Eigenbedarf sowie für weltweite Kundschaft produzieren und dabei Synergien zwischen ziviler und militärischer Produktion nutzen - das ist die Kernidee, mit der ADS als europäischer Anbieter am weltweiten Rüstungsmarkt auftritt.

Der A400M - ein europäisches Rüstungsprojekt

Deutlich wird dies am Beispiel des Transportflugzeugs A400M. Gleichermaßen einsatzbereit für Langstrecken, kurze taktische Einsätze und als Tankflugzeug soll der A400M eine schmerzliche Lücke bei der Bundeswehr schließen und gleichzeitig zum Exportschlager werden.

Weil kein europäischer Staat das Milliardenprojekt alleine schultern kann, hat sich eine Projektgemeinschaft gebildet, die unter der Führung von ADS entwickelt, produziert und kauft. Weitere Beispiele sind die Produktion militärischer Drohnen oder Satellitennavigations-und Ortungssysteme, bei denen ADS wichtiger Projektpartner mit der Europäischen Weltraumbehörde ESA ist.

Großer Einfluss der internationalen Sicherheitslage

Wegen der politischen und militärischen Bedeutung von Airbus ist der Konzern kein "normales " Unternehmen. Durch die sich rasch verändernde geopolitische Sicherheitslage spielen die Produkte von Airbus Defence and Space international eine bedeutende Rolle, von Afghanistan über Mali bis hinein in den Weltraum. Kosten-und Termindruck sind erheblich, Konflikte zwischen Unternehmen und Auftraggebern scheinen programmiert. 2016 etwa rügte die frühere Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen die neun Jahre überfällige Auslieferung des A400M und Kostensteigerungen in Milliardenhöhe.

Der im April ausgeschiedene Ex-Konzernchef Thomas Enders seinerseits kritisierte im Februar 2019 die aus seiner Sicht zu zurückhaltende deutsche Rüstungspolitik und soll im Mai mit Klage gegen die Bundesregierung wegen Exportbeschränkungen nach Saudi Arabien gedroht haben. Das Unternehmen hat das weder bestätigt noch dementiert.

Viele Mitarbeiter haben Zugang zu sensiblen Daten

Der Schutz sensibler Daten ist bei Airbus Defence and Space nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sicherheitspolitisch von höchster Bedeutung. Viele Mitarbeiter haben Zugang zu solchen Daten. Um einen sachgerechten Umgang zu gewährleisten, gibt es gesetzliche Vorgaben, die das Unternehmen nach Angaben eines Sprechers einhält. Ein unkorrekter Gebrauch von Dokumenten, wie er jetzt von dem Unternehmen gemeldet wird, liegt der Staatsanwaltschaft das erste Mal vor.