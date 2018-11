Airbus investiert in neue Solar-Technologie

Auf den ersten Blick sind es Solar-Anlagen, wie man sie zu tausenden auf deutschen Dächern findet. Doch die Satelliten-Solargeneratoren, die bei der Raumfahrtsparte von Airbus gebaut werden, haben abgesehen vom technischen Grundprinzip und der Optik nur sehr wenig mit ihren irdischen Verwandten zu tun.

Leistungsfähige und robuste Solargeneratoren

Sie sind wesentlich leistungsfähiger und robuster. Sie müssen beim Start der Trägerrakete in den Weltraum extreme Schüttelbewegungen überstehen, ebenso wie später beim Einsatz im All rasend schnelle Wechsel zwischen Hitze und Kälte und die ungefilterte Sonneneinstrahlung jenseits der Erdatmosphäre.

Solarpanele von Hand gefertigt

Bei Airbus in Ottobrunn-Taufkirchen werden die Solarpanele, die etwa so groß sind wie eine Tischtennisplatte bisher weitgehend von Hand gefertigt, was extrem teuer und langwierig ist. Der Hersteller entwickelt deshalb gemeinsam mit dem Augsburger Unternehmen Kuka eine Roboterstraße, die einen Teil der Arbeit automatisieren soll. Im Frühjahr will man den Grundstein für eine neue Produktionshalle legen, ein Jahr später soll die automatisierte Produktion starten.