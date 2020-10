Airbus hält an Flugtaxi-Projekt fest

In einem kleinen elektrisch angetriebenen Flieger über die Köpfe all derer schweben, die mit ihrem Auto im Stau stehen. Das ist im Prinzip die Grundidee des Flugtaxis. An dem, was sich in den Ohren vieler nach einer Spinnerei anhört, forschen weltweit inzwischen dutzende Teams.

Airbus ist Nachzügler

Die Branche verspricht sich davon ein Milliardengeschäft. Airbus gilt hier eher als Nachzügler mit seinem Cityairbus aus Donauwörth. Eine Art überdimensionaler Multicopter, wie ihn – wenn auch in der Mini-Version – auch die Piloten von Hobbydrohnen kennen. An diesem Konzept soll in den kommenden Jahren ein 60-köpfiges Ingenieursteam forschen, um einen einsatztauglichen Prototypen zu entwickeln.

Bayerisches Start-Up größter Konkurrent

Wesentlich mehr Manpower setzt der bayerische Konkurrent Lilium ein. Das Start-Up, das inzwischen von Fachleuten mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet wird, hat auch in der Corona-Krise Personal aufgebaut. Inzwischen arbeiten mehr als 500 Mitarbeiter für die Firma.

Ein Sprecher sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass die Entwicklung und die Vorbereitungen für die Produktion auf Hochtouren laufen. Allerdings hat auch Lilium bisher nicht vor Publikum gezeigt, ob das Fluggerät aus dem Münchener Umland tatsächlich funktioniert.