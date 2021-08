Airbus-Gespräch im Kanzleramt - es geht um viel

Der multinationale Luftfahrtkonzern Airbus plant eine Neuausrichtung des Unternehmens, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei soll für Teile der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Augsburg ein Investor gefunden werden. Gewerkschafter der IG Metall und Betriebsräte befürchten eine Zerschlagung des Unternehmens und damit Jobverluste.

Spitzentreffen mit Kanzleramtsminister Braun

Über mögliche Lösungen in dem Konflikt soll jetzt im Bundeskanzleramt gesprochen werden. Laut Gewerkschaft werden bei dem Treffen u.a. IG Metall-Vorstand Jürgen Kerner sowie die Betriebsratsvorsitzenden von Airbus und Premium Aerotec mit Kanzleramtsminister Helge Braun sprechen. Mit dabei sein wird auch der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek.

Die Gewerkschaft IG Metall will den Konflikt aus Arbeitnehmersicht darstellen und erwartet, dass sich das Bundeskanzleramt in die Auseinandersetzung einschaltet. Bereits Ende Juli waren Mitglieder der Airbus-Konzernspitze zu Gesprächen ins Kanzleramt gekommen. Eine Entscheidung, wie es bei Airbus und Konzerntochter Premium Aerotec weitergeht, wird nicht vor September erwartet.

Vorstand: Produktionskosten derzeit über Marktniveau

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und neuer Konkurrenz aus China sei der Konzernumbau und damit der Einstieg eines Investors bei der Einzelteileproduktion von Premium Aerotec dringend notwendig, so Airbus-Finanzvorstand Dominik Asam im Vorfeld. Airbus wolle so schnell wie möglich ein klimaneutrales Flugzeug entwickeln. Dafür müsse sich der Luftfahrtkonzern auf sein Kerngeschäft konzentrieren und das Tochterunternehmen Premium Aerotec neu aufstellen. Der Augsburger Zulieferer montiert Flugzeugrümpfe und produziert Einzelteile. 2.800 Mitarbeiter arbeiten am Standort. Dieses Geschäft sei jedoch nicht mehr nachhaltig, so Asam. Laut einer Analyse von Airbus liegt die Kostenstruktur der Einzelteil-Aktivitäten etwa 25 bis 30 Prozent über dem Marktniveau.