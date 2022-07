Airbus erwartet steigende Nachfrage nach modernen Flugzeugen

Kaum eine Branche hatten die Folgen der Corona-Pandemie so getroffen wie die Luftfahrt. So fuhren die Flugzeugbauer Airbus und Boeing ihre Produktion zeitweise drastisch herunter. Doch bei Airbus rechnet man nun mit einer Trendumkehr. In den kommenden 20 Jahren werden die Flugzeughersteller weltweit 38.600 größere Passagierjets und fast 900 Frachtmaschinen ausliefern. Das erwartet zumindest der europäische Luftfahrtkonzern in einer aktuellen Studie.

Nachfrage nach Flügen bald auf Vor-Corona-Niveau?

Damit hebt der Konzern seine bisherige Prognose um mehr als 1.000 Flieger an. Das Unternehmen begründet dies mit mehreren Annahmen. So geht Airbus davon aus, dass die Nachfrage nach Flugreisen bald wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen wird. Das bedeutet: Die Zahl der Passagiere wächst wieder schneller als die globale Wirtschaft. Vor allem aus Asien dürften deshalb massive Flugzeug-Orders kommen. In Ländern wie China oder Indien gebe es in der Luftfahrt nach wie vor einen riesigen Aufholbedarf. Dazu kommt das boomende Logistik-Geschäft, in dem es sich für die Unternehmen lohnt, in neue, leistungsfähige Frachter zu investieren.

Und nicht zuletzt wirken die hohen Ölpreise wie ein Marktbeschleuniger. Laut Airbus ist teures Kerosin nämlich ein gewichtiges Argument für seine Kunden, alte Spritfresser gegen verbrauchsarme neue Jets einzutauschen, die zudem in der Regel mehr Reichweite haben.