AirBerlin-Pleite: Kosten für Integration höher als Verluste

Knapp 500 Millionen Euro. Auf diesen Betrag summieren sich bei Lufthansa, Easyjet und dem Ryanair-Partner Laudamotion bisher die Kosten der Air Berlin-Übernahme. Das hat das Handelsblatt aus einer Reihe von Veröffentlichungen der Unternehmen errechnet. Allein die Lufthansa und Easyjet sprechen von Sonderbelastungen von jeweils 170 Millionen Euro. Damit liegen die Kosten deutlich über den internen Prognosen der Firmen. Sie fallen zudem höher aus als der Verlust, den die Air Berlin in ihrem letzten Jahr im operativen Geschäft eingeflogen hatte. Unter anderem war es deutlich aufwändiger als gedacht, die Flugzeuge an die neuen Betreiber zu übergeben.

Flugausfälle und Verspätungen

Zudem hatte vor allem die Lufthansa mit ihrer Tochter Eurowings unterschätzt, wie schwierig es sein würde, aus dem Stand die sogenannten Slots der Air Berlin an den Flughäfen mit eigenen Verbindungen zu bedienen. Das sorgte in diesem Jahr für zahlreiche Verspätungen und Flugausfälle. Die Folgen dauern aber auch beim Personal an. So kämpfen derzeit gleich mehrere Gewerkschaften darum, neue Tarifverträge für die Mitarbeiter abzuschließen, die mitsamt zahlreicher Tochtergesellschaften der Air Berlin vor allem zur Lufthansa wechselten