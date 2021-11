"Agrardialog" will mit Bauernverband konkurrieren

"Agrardialog" heißt die Allianz: Sie will künftig laut eigener Aussage zum "wichtigsten Ansprechpartner gegenüber Politik, Verwaltung, Handel und Medien" werden. Konkret fordern sechs Verbände in einem gemeinsam verfassten Positionspapier die künftige Bundesregierung auf, regional angesiedelte Bauernhöfe besser zu unterstützen: Subventionen sollen demnach in Zukunft nur noch ortsansässige Landwirte und nicht Investoren bekommen. Außerdem wolle man eine Herkunftsbezeichnung für alle Lebensmittel und eine Größenbegrenzung für Stallanlagen.

Unterschiedlichste Meinungen jetzt vereint?

Die Forderungen demonstrieren eine Einigkeit, die Experten überrascht. Denn die beteiligten Organisationen vertreten abseits des Agrardialogs teils konträre Ansichten und waren in der Vergangenheit nicht immer einig aufgetreten, sagen Beobachter.

Zum Agrardialog gehört das Bündnis Land schafft Verbindung (LsV), das als konservativ gilt, aber auch die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), die viele Biobauern vertritt. Sie und der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM), das noch junge Bündnis Freie Bauern und das MEG Milch Board haben aber etwas gemeinsam: Vom Deutschen Bauernverband fühlen sie sich nicht vertreten.

Kleinster gemeinsamer Nenner: Kritik am Bauernverband

Einer der Mitstreiter des Agrardialogs ist Georg Straller (Freie Bauern). Wie viele Unterzeichner war auch er früher Funktionär beim Bauernverband. Heute kritisiert der Schweinemäster aus der Oberpfalz, der Bauernverband habe eine zu negative Haltung gegenüber der Gesellschaft entwickelt. Dies habe zu Misstrauen und einem gespaltenen Verhältnis zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft geführt. "Da habe ich mich nicht mehr gefunden", sagt Landwirt Straller.

Agrardialog: Billig produzieren und Tierwohl geht nicht

Der Agrardialog will es besser machen und aus "dem Schützengraben raus", sagt Ottmar Ilchmann, Agrardialog-Mitinitiator, Landesvorsitzender Niedersachsen und Bremen, und auch Landesvorsitzender der AbL in Niedersachsen. Die Zeiten des "direkten Zugriffes auf das Landwirtschaftsministerium" durch den Bauernverband seien vorbei, sagt er.

Sein Vorwurf: Der Bauernverband stünde zu nah an Lebensmittelindustrie und Handel, um angemessene Erzeugerpreise zu erkämpfen. So sei den Bauern lange Zeit nur übriggeblieben, große Mengen zu produzieren, um kostendeckend wirtschaften zu können. Man könne aber nicht billig produzieren und Umwelt und Tierwohl kostenlos mitliefern, so Ilchmann.

Was wird der Agrardialog erreichen können?

Die sechs Verbände des Agrardialogs kommen gemeinsam nur auf einige zehntausend Mitglieder deutschlandweit. Dagegen hat der Bauernverband allein in Bayern rund 140.000. Einfach ablösen könne man den Bauernverband als Interessensvertretung also nicht, sagen Branchenexperten. In den letzten Jahrzehnten habe es der Bauernverband meist geschafft, trotz Differenzen gegenüber der Politik mit einer Stimme zu sprechen. Über Jahrzehnte seien Kompetenzen und Strukturen gewachsen, die die Politik schätze – und die beim Agrardialog bisher fehlen.

Dennoch habe sich die Politik zu lange auf den Verband als Branchensprecher verlassen, obwohl einige Bauern unzufrieden waren mit den Strategien des Deutschen Bauernverbands, so Agrarwissenschaftlerin Regina Birner von der Universität Stuttgart-Hohenheim.

Was sagt der Deutsche Bauernverband zu den Vorwürfen?

Der Deutsche Bauernverband will sich auf eine Anfrage des BR zum Agrardialog und einer eventuell neuen ernstzunehmenden Konkurrenz nicht äußern. Man habe in der Vergangenheit die Position anderer Verbände nie öffentlich kommentiert und werde das auch in Zukunft nicht tun, schreibt Pressesprecher Axel Finkenwirth. Zudem seien im Agrardialog nur bereits bestehende Verbände, deren wesentliche Gemeinsamkeit es sei, sich am Bauernverband abzuarbeiten: "Das ist für uns nichts Neues."

Wem schenkt die neue Bundesregierung Gehör?

Laut Agrarwissenschaftlerin Regina Birner kommt es nun darauf an, ob die neue rot-gelb-grüne Bundesregierung den Agrardialog als Interessensvertretung ernst nimmt. Und ob die eigentlich in vielen Fragen uneinigen Bündnispartner tatsächlich eine gemeinsame Stimme finden. Aber wenn man sich etablieren will und zusammen auftreten will, könne das ein Anreiz sein, Differenzen zu überwinden, meint Birner.

Woher kommt der Agrardialog?

Als Gesprächsplattform mit Handel und verarbeitenden Unternehmen existiert der Agrardialog bereits seit Anfang des Jahres. Er ging aus den Demonstrationen im Dezember 2020 vor Zentrallagern der Einzelhändler wie Aldi und Edeka hervor. Damals hatten Bauern mit Traktoren Zufahrten blockiert, um für bessere Preise zu demonstrieren.

Bis zuletzt saßen Einzelhandel, Verarbeiter und die Bauern des Agrardialogs gemeinsam regelmäßig am Tisch. Der Deutsche Bauernverband hingegen führte parallele Verhandlungen mit dem Handel unter dem Dach einer eigenen Plattform, der Zentralen Koordination Handel-Landwirtschaft (ZKHL). Versuche, beide Plattformen zusammenzuführen, waren bis zuletzt gescheitert.

Annäherung an Bauernverband in Sicht?

Nun aber liegt laut Beteiligten eine mögliche Einigung auf dem Tisch – ein Treffen zwischen Agrardialog und ZKHL am vergangenen Freitag sei positiv verlaufen, sagen die Teilnehmenden. Man hätte einander Zugeständnisse für "Verhandlungen auf Augenhöhe" gemacht. Gemeinsame Verhandlungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel und Verarbeitungsbetrieben wie Molkereien und Schlachthöfen seien bereits geplant. Aber als Stimme gegenüber der Politik wolle man eigenständig bleiben, betont Landwirt Ottmar Ilchmann vom Agrardialog.