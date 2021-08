Afrika: Produktion vor Ort als Weg aus der Armut

Hendrik Reimers steht im Münchner Lager seiner Firma, öffnet ein gut verschnürtes Paket, greift hinein und hebt bunte, mit ghanaischen Mustern verzierte Schokoladenpackungen heraus. Im Jahr 2016 hat er das Schokoladenunternehmen Fairafric mit dem Ziel gegründet, nicht nur den Kakao für seine Schokolade zu fairen Preisen in Ghana einzukaufen, sondern die Schokolade auch in dem westafrikanischen Land produzieren zu lassen.

Vor kurzem hat Reimers dafür eine solarbetriebene Fabrik in der ländlichen Region Suhum in Ghana eingeweiht. Dort stellen ghanaische Mitarbeitende die Schokolade her, die in Europa verkauft wird.

Arbeitsplätze vor Ort als Weg aus der Armut

Wertschöpfung vor Ort sei der Weg aus der Armut, erklärt Reimers. Bislang setzten viele afrikanische Länder darauf, ihre eigenen Rohstoffe zu exportieren und Fertigwaren zu importieren. Das treibe die Armut an, sagt Reimers. Mit seiner Firma möchte er das Gegenteil: Arbeitsplätze in Ghana schaffen.

"Compact with Africa" – Eine Partnerschaft zwischen G20 und Afrika

Möglich sei sein Projekt nur gewesen, weil der "Compact with Africa" – eine Initiative der Bundesregierung und der G20-Staaten – ihm Geld gegeben habe, erklärt Reimers. Hätte er sich Geld von einer ghanaischen Bank leihen müssen, hätte er Zinsen von bis zu zwanzig Prozent zahlen müssen. Das sei schon fast "prohibitiv" und würde das Geschäft mit der Schokolade, produziert in Ghana, nicht rentabel machen.

Die Initiative "Compact with Africa" ist 2017 unter der deutschen G20-Präsidentschaft entstanden und soll eine "Partnerschaft auf Augenhöhe" sein, heißt es auf der Website der Bundesregierung. Ziel sei es, private Investitionen in die afrikanischen Partnerländer zu erhöhen. Aktuell beteiligen sich zwölf afrikanische Staaten daran, unter anderem Ägypten, Ruanda, Senegal und eben Ghana.

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bayern und den afrikanischen Ländern

Auch in den Wirtschaftsbeziehungen des Freistaats werde Afrika in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, sagt der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern im Interview mit dem BR. Zum Beispiel werde die Landwirtschaft Möglichkeiten der Zusammenarbeit bieten und auch im Bereich der Energieversorgung sieht Aiwanger mögliche Kooperationen.

Für die deutsche und die bayerische Wasserstoffstrategie, ein Thema für das sich Aiwanger regelmäßig stark macht, seien die afrikanischen Staaten ein wichtiger Handelspartner. Denn man könne dort "auf großer Fläche mit Windkraft, mit Sonnenenergie, grünen Wasserstoff erzeugen und nach Deutschland exportieren."

Südafrika – bisher wichtigster Handelspartner Bayerns

Laut der Industrie- und Handelskammer ist das Land Südafrika momentan der wichtigste Kooperationspartner für bayerische Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent. Rund 600 bayerische Firmen sind dort tätig, sie beschäftigen über 90.000 Mitarbeitende.

"Produktion in Afrika ist möglich"

In der neuen Schokoladenfabrik von Fairafric in Ghana arbeiten zurzeit rund 85 Beschäftigte. Außerdem entstünden in Zulieferungsbetrieben, wie in der Verpackungsindustrie, indirekt rund tausend weitere Arbeitsplätze, erklärt Firmengründer Reimers.

Mit seinem Unternehmen will er zeigen, dass es möglich ist, Produkte in afrikanischen Ländern zu produzieren und nicht nur die Rohstoffe aus dem afrikanischen Kontinent zu kaufen. "Wir wollen die Großen ein bisschen unter Druck setzen, die immer gesagt haben: 'Man kann in Afrika nicht produzieren'", sagt Reimers. "Unser Unternehmen zeigt: Wir könnens."