Afghanistan: Was wird aus den deutschen Infrastruktur-Projekten?

Gerade mal auf 70 Millionen Euro hat sich im vergangenen Jahr das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Afghanistan belaufen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag spricht deshalb von einem "niederschwelligen Niveau". Wie viele deutsche Firmen zuletzt überhaupt noch in dem Land vertreten waren, darüber haben weder die Außenhandelskammern noch der Industrieverband BDI einen Überblick.

Siemens Energy sollte Stromnetz aufbauen

Eine der Firmen ist Siemens Energy. Noch im November hatte die Energietochter des Münchner Siemens-Konzerns von der damaligen afghanischen Regierung den Auftrag bekommen, ein modernes Stromnetz zu bauen. Denn nur ein Drittel der Afghanen haben derzeit Strom. Doch jetzt weiß Siemens Energy nicht, was daraus wird, wie ein Sprecher dem Handelsblatt sagte. In den vergangenen Jahren hatten beispielsweise der Baukonzern Hochtief und der Münchner Geldschein-Hersteller Giesecke&Devrient Geschäftsbeziehungen mit Afghanistan.

3,5 Milliarden Entwicklungshilfe in 20 Jahren aus Deutschland

Zahlreiche Straßen und Krankenhäuser in dem Land und auch der Flughafen in Masar-i-Scharif wurden vom deutschen Staat finanziert. In dem 20 Jahre andauernden Afghanistan-Einsatz hat der deutsche Steuerzahler 3,5 Milliarden Euro Entwicklungshilfe dem Land bereitgestellt. Jetzt dreht die Bundesregierung laut Außenminister Maas den Geldhahn zu. Die Wirtschaft in Afghanistan steht nach Angaben von Experten vor einem schweren Rückschlag.