Ärzte fordern bessere Arbeitsbedingungen

Am Freitag beginnt in Regensburg der 81. Bayerische Ärztetag. Im Vorfeld fordert die Bayerische Landesärztekammer bessere Arbeitsbedingungen für die mehr als 68.000 berufstätigen Ärztinnen und Ärzte im Freistaat. Es müsse endlich etwas gegen den Ärztemangel unternommen werden.

Eigentlich sei es ein leichtes, die bundesweit zusätzlich rund 6.000 Studienplätze im Fach Medizin zu schaffen. Diese würden schnell benötigt, da sonst viele Praxen nicht mehr nachbesetzt werden könnten. Allein in Bayern sollen schon jetzt rund 400 Hausärzte fehlen, vor allem auf dem Land.

Hohe Arbeitsbelastung, zu viel Bürokratie

Viele Mediziner klagen zudem über sich verschlechternde Arbeitsbedingungen und zum Teil sehr hohe Arbeitsbelastung. So gaben in einer Umfrage knapp 20 Prozent an, zehn bis 19 Überstunden pro Woche zu leisten. Auch Nacht- und Wochenenddienste zehren an den Nerven. Hinzu kommt die im Arbeitsalltag eher unbeliebte Bürokratie, mit der Ärztinnen und Ärzte zunehmen kämpfen müssen.

Bereits vor sieben Jahren gab rund ein Drittel an, mit "mindestens zwei Stunden" Bürokratie am Tag beschäftigt zu sein. Heute seien es "mindestens vier Stunden". Erfolgreicher Bürokratieabbau sehe anders aus.

Geringe Honorarerhöhungen

Mit der Entwicklung ihrer Honorare seien viele Mediziner ebenfalls unzufrieden, so der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, Gerald Quitterer. Es gebe nur zwei Prozent mehr. Das sei "keinesfalls den steigenden Energiekosten und auch der steigenden Inflation angemessen."

Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt integrieren

Eine weitere Forderung der bayerischen Landesärztekammer: Geflüchteten schneller als bisher die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Es gebe noch immer zu viele Hürden. Um psychischen Problemen wie Rückzug oder Depression vorzubeugen, seien Arbeit und soziale Kontakte ein ganz wichtiges Mittel.