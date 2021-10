Ärger mit Paketen: Welche Möglichkeiten haben Verbraucher?

Rund 1,6 Milliarden Pakete hat der Marktführer, die Deutsche Post DHL im vergangenen Jahr in Deutschland befördert. Bei dem Volumen kann es natürlich auch mal Probleme geben. Pakete gehen verloren, werden gestohlen oder kommen beschädigt an. Was also tun, wenn Omas schöne Kaffeekanne zerstört im Paket liegt? Oder die heißbegehrte Jacke nicht angekommen ist? Oder der neu gekaufte Computer gar gestohlen wurde? In solchen Fällen ist vor allem eines wichtig: die Sendungsnummer.

Pakete sicherer als Päckchen

Je nach Art der Sendung hat die Sendungsnummer bei DHL zwischen 10 und 20 Ziffern und Buchstaben. Aber: Nicht alle Sendungen können nachverfolgt oder gar reklamiert werden – zum Beispiel die Päckchen. Sie sind bei Kunden sehr beliebt, weil sie günstiger sind und sich für leichte Sendungen von bis zu 2 kg eignen. Sie sind aber nicht versichert. Wer auf der Webseite von DHL in der Maske zur Sendungsverfolgung die Nummer eingibt, bekommt die Antwort: Diese Nummer ist ungültig. Und wer ein demoliertes Päckchen bekommt, hat Pech gehabt. Der Logistiker haftet nicht. Pakete dagegen sind versichert, können getrackt werden und bei Problemen kann man auf Erstattung hoffen.

Was tun bei beschädigten Paketen?

Wenn der Inhalt des Pakets beschädigt oder unvollständig ist, dann ist Schnelligkeit angesagt: Laut Gesetz hat man nach der Auslieferung sieben Tage Zeit, um eine Schadensanzeige auszufüllen und zurückzuschicken. Das Formular ist auf der Webseite von DHL zu finden oder in den Postfilialen. Darin muss man auflisten, was kaputt ging oder gestohlen wurde, inklusive Quittungen. Dann gibt man das Formular und die gesamte restliche Sendung zur Begutachtung zur Post. DHL überprüft intern den Vorfall und erstattet gegebenenfalls den Schaden. Eine unerlässliche Voraussetzung dabei: Das Paket muss gut gepolstert und verpackt sein. Denn im Flieger oder beim Beladen des Transporters geht es sehr ruppig zu. Tipps zum richtigen Verpacken sind auf der Seite des Logistikriesen zu lesen. Am besten ist es, bei wichtigen Sendungen ein Foto zu machen, bevor man das Paket verschließt. Dann kann man im Schadensfall beweisen, wie gut man das Ganze eingepackt hat.

Was tun, wenn das Paket nicht ankommt?

Auf der Webseite von DHL kann man die Sendung verfolgen. Wenn sich sechs Werktage lang nichts bewegt, ist es Zeit, einen sogenannten "Nachforschungsantrag" zu stellen. Das geht telefonisch oder mithilfe eines Kontaktformulars auf der DHL-Webseite. Nicht aber per Email. Denn, so die DHL, durch den Kontakt per Mail könne es "zu vermehrten Rückfragen seitens unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen". Für die Kunden bedeute das "eine Verzögerung bei der Bearbeitung des Anliegens".

Mittlerweile kann man sich auch über einen automatisierten Chat informieren. Der sogenannte Chat-Bot Marie beantwortet rund um die Uhr Fragen über WhatsApp oder auf der Webseite von DHL - auch zur Sendungsverfolgung.

Erfahrung zeigt: Verbraucher sollten hartnäckig bleiben

Verbraucher sollten in jedem Fall hartnäckig bei der Sache bleiben. Denn dutzende Fälle, die der Verbraucherredaktion des Bayerischen Rundfunks jährlich zugespielt werden, zeigen: Nicht selten bekommen die Geschädigten keine zufriedenstellende Antwort. Emails werden zum Teil aus Textbausteinen geschrieben, die scheinbar willkürlich aneinandergereiht werden. Am Telefon werden unterschiedliche Aussagen getroffen oder man bleibt ewig in Warteschleifen, so die Berichte der Kunden, die sich an die BR-Verbraucherredaktion wenden.

DHL wehrt sich schriftlich gegen die Vorwürfe: Es könne zwar ab und zu zu mehr Anrufen kommen, aber: "Die gemachten Aussagen entsprechen nicht den Leistungen und der Qualität, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice täglich für unsere Kundinnen und Kunden erbringen. Bei der Schadensbearbeitung setzen wir darauf, dass die Bearbeitung in guter Qualität, vollständig und schnell durchgeführt wird."

Wann und wie greift die Versicherung von DHL?

Bleibt das Paket verschollen, ist es ein Fall für die Versicherung von DHL. Im besten Fall wird der Inhalt des nicht zugestellten Pakets erstattet. Beim neu gekauften Laptop ist der Wert einfach nachzuvollziehen - durch die Quittung. Bei Omas Kaffeekanne ist es schwieriger. Die wird im Zweifel nicht erstattet. Denn: Der emotionale Wert eines Gegenstandes wird von den Versicherungen nie erstattet.