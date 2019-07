Änderungen beim Onlinebanking: iTAN wird abgeschafft

Zu unsicher - das meint die Europäische Union und stoppt das sogenannte iTAN-Verfahren. Die zweite Stufe der europäischen Zahlungsdiensterichtlinie tritt dann in Kraft. Sie fordert für jede Transaktion eine frisch generierte TAN im digitalen Zahlungsverkehr. Für den Verbraucher ist das zwar sicherer, aber auch unbequemer und es können zusätzliche Kosten entstehen, wie eine aktuelle Untersuchung der Stiftung Warentest zeigt.

Neue Techniken beim Onlinebanking

Tausenden Bankkunden flattern in diesen Tagen Briefe von ihren Banken ins Haus. Das iTan-Verfahren verschwindet, auch das SMS-Tan-Verfahren wird von einigen Banken wie der Postbank abgeschafft, weil es nicht als völlig sicher gilt. Die Verbraucher müssen sich beim Onlinebanking an neue Techniken gewöhnen, die hat Finanztest untersucht. Die meisten Banken bieten mehrere Möglichkeiten an.

Lesegerät erforderlich

Derzeit am sichersten sind laut Finanztest die Verfahren mit sogenannten Chip-Tan, BestSign und PhotoTan. Dazu braucht man jeweils ein Lesegerät, auf dem für jede Banktransaktion eine eigene TAN-Nummer generiert wird. Doch diese Lesegeräte sind nicht kostenlos. Einmalig sind hier zwischen 9 und 35 Euro fällig, alternative Geräte mit weiterem Funktionsumfang können bis zu 160 Euro kosten. Aber sie bieten laut Finanztest eine sehr hohe Sicherheit. Für Verfahren wie die QR-Tan und App-Tan braucht man zwar kein Zusatzgerät, aber ein internetfähiges Handy. Auf dem Smartphone muss dann eine entsprechende App installiert werden. Auch diese Technik bietet eine hohe Sicherheit, so die Finanzester. Am besten, so ihr Rat, sollten die Bankkunden das Verfahren wählen, mit dem sie technisch am besten zurechtkommen.