Ältestes Kaufhaus: Inflation, Weltkrieg – und jetzt Corona

Gerade in kleineren Städten Bayerns gibt es viele mittelständische Kaufhäuser, die dort die Innenstädte beleben. Doch der Einzelhandelsverband in Bayern befürchtet, dass viele Betriebe während der Corona-Pandemie ihr Eigenkapital aufgebraucht haben. In Weilheim blickt das Kaufhaus Rid auf eine lange Firmengeschichte zurück und hat schon so manchen Sturm überstanden. Vor mehr als 180 Jahren hat es Ludwig Rid gegründet.

Corona-Krise trifft Kaufhaus hart

Florian Lipp führt das Familienunternehmen, das sein Ur-Ur-Uropa aufgebaut hat, in der sechsten Generation. Eigentlich wäre jetzt Winterschlussverkauf und der Laden brechend voll. Doch nun bleibt der 47-jährige Betriebswirt auf der Ware sitzen. Im letzten Jahr hat er einige Millionen Euro an Umsatz eingebüßt.

"Vier Wochen Lockdown kosten mein Unternehmen den kompletten Jahresgewinn. Und wir hatten mittlerweile 20 Wochen Lockdown. Und wieviel es verlängert wird, ist unklar. Das heißt, da sind jetzt etliche Jahresgewinne kaputt gegangen. Bis jetzt beträgt die staatliche Unterstützung null Euro, null Cent." Florian Lipp, Kaufhaus Rid

Erst jetzt hat das Unternehmen Anspruch auf Überbrückungshilfe 3. Damit wird ein Teil der Fixkosten zurückerstattet. Doch das macht gerade mal vier Prozent vom üblichen Umsatz aus.

Lichtblick: treue Kundschaft

Zumindest "Click and Collect" ist mittlerweile möglich. Am Hintereingang holen die Kunden die bestellte Ware ab. Die Weilheimer bleiben ihrem Kaufhaus treu, bestätigt eine Kundin: "Weil ich das Kaufhaus Rid von Kleinkindtagen an kenne, und beim Rid kriegt man immer alles."

Belegschaft halten trotz Kurzarbeit

Das Unternehmen hat noch zwei große Filialen in der Region und insgesamt 100 Angestellte. Eine davon ist Silvia Dobner, die im Kaufhaus Rid vor 45 Jahren als Lehrling angefangen hat. Florian Lipp will seine Belegschaft halten und legt 20 Prozent auf die 60 Prozent Kurzarbeitergeld drauf. Das Kurzarbeitergeld allein wäre zu wenig, sagt Silvia Dobner.

Schulden, Inflation und Weltkrieg überstanden

In den mehr als 180 Jahren hat das Kaufhaus schon so manche Krise überlebt:

1840 ließ sich der Webermeister Ludwig Rid in Weilheim nieder. Doch wegen der Industrialisierung war das Handweben schon bald nicht mehr profitabel.

"Er hatte zum Glück seine sehr clevere Frau Barbara. Die ist irgendwann auf die Idee gekommen, dass sie den Bauern, die den Flachs für Leinen geliefert haben, etwas verkaufen könnten. Und sie hat gemerkt, die Knöpfe kann sie gut verkaufen. Knöpfe waren das erste Handelsgut." Florian Lipp, Kaufhaus Rid

1919 kaufte der Urgroßvater von Florian Lipp, Kajetan Rid, die Immobilie in der Schmiedstraße. Dafür musste er sich hoch verschulden. "Er hatte dann Glück, weil vier Jahre später die große Inflation kam", erzählt Florian Lipp, während er in einem alten Fotoalbum blättert. "Da war dann eine Million Schulden so wenig wert, dass er es mit einem Knopf zurückzahlen konnte." Auch den zweiten Weltkrieg überstand das Kaufhaus. Von den Wirtschaftswunderjahren an expandierte das Unternehmen. Filialen in Penzberg und Bad Tölz kamen hinzu.

Frische Ideen und Durchhaltewillen

Heute ist das Internet eine große Konkurrenz. Doch Florian Lipp und sein Team wollen sich nicht unterkriegen lassen. Mehr 20.000 Artikel sind seit dem Lockdown im vergangenen Jahr schon online. Und zum 180. Jubiläum hat sich Florian Lipp als Dankeschön für seine Kunden etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Puzzle, ein Memory und ein Monopoly von Weilheim – mit der Schmiedstraße statt der Schlossallee.