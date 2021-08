Adler Modemärkte: Zockereien bei Reddit und Co.

Aktienkurse von Pleitekandidaten steigen innerhalb kürzester Zeit rapide an. Hinter einem solchen Börsenkrimi stecken oftmals Kleinaktionäre. Mit einem verabredeten Kauf von Aktien treiben sie Kurse strauchelnder Konzerne wieder nach oben. So geschehen auch bei der Adler Modemärkte AG mit Sitz im Landkreis Aschaffenburg: Auf Online-Plattformen wie Reddit, Onvista und Ariva stachelten sich Kleinanleger zum Kauf an: "Das mit der Insolvenz ist bestimmt nur ein Fake und eigentlich laufen die Geschäfte super", ist da immer noch nachzulesen. Fachleute warnen davor, ohne eigene Überlegungen einfach wegen solcher Empfehlungen einzusteigen.

"Es gibt natürlich Personen, die diese Macht der Kleinanleger missbrauchen. Das führt oft dazu, dass die Informationen, die man erhält, nicht ganz sauber sind. Und wenn die entsprechenden Personen ausgestiegen sind und ihre Aktien verkauft haben, fällt der Kurs wieder in sich zusammen." Daniel Bauer, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger

Initiatoren wollten selbst mit Gewinn verkaufen

Die Initiatoren der Aktion wollten wohl nur selbst gewinnbringend verkaufen, so Anlegerschützer. Die insolvente Modekette wird vom Logistikkonzern Zeitfracht übernommen, der Adler von der Börse nimmt. Die Aktionäre werden also quasi enteignet und haben nicht einmal Anspruch auf Schadenersatz. Denn Insolvenzrecht schlägt Kapitalmarktrecht. Wer nicht früh genug ausgestiegen ist, hat unter Umständen viel Geld verloren.