16.02.2021, 16:35 Uhr

Adidas will schwache US-Tochter Reebok loswerden

Adidas will sich von seiner US-Marke Reebok trennen. Lange Jahre hat die amerikanische Tochter dem fränkischen Sportartikelhersteller nur Probleme bereitet. Jetzt will man in Herzogenaurach einen Schlussstrich ziehen.