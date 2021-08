Adidas und Puma trotzen der Corona-Krise – noch

Die Aktie von Adidas hatte in den vergangenen Tagen einen olympiareifen Sprint hingelegt und war zuletzt auf ein Rekordhoch geschnellt. Auch die Anteilsscheine von Puma waren sehr gefragt. Die beiden Firmen profitieren davon, dass sich Menschen weltweit nach den Corona-Lockdowns wieder bewegen und auch weiter bequeme Kleidung tragen wollen. Das macht das historisch schlechte Corona-Jahr 2020 fast vergessen.

Adidas und Puma machen wieder Gewinn

So konnte Adidas im zweiten Quartal dieses Jahres in wichtigen Märkten wie Europa und Nordamerika seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppeln. In den Monaten April bis Juni machte der Konzern im Vorkrisen-Jahr 2019 noch 5,9 Milliarden Euro Umsatz. Aktuell kommt Adidas mit 5,1 Milliarden Euro wieder fast auf das gleiche Niveau. Ähnlich sieht es bei Puma aus, die ihren Umsatz im gleichen Zeitraum ebenfalls fast verdoppeln konnten. Beide Sportartikelhersteller haben unterm Strich auch wieder einen Gewinn stehen.

Olympia fürs Ansehen, die EM für die Kasse

Die aktuell laufenden Olympischen Spiele gelten traditionell als Hochfest der Sportartikelbranche, das aber mehr aus Prestige, als aus Umsatzgründen. Adidas, Nike und Puma müssen etliche Marketing-Millionen aufwenden, damit die drei Streifen oder die Raubkatze bei den Spielen sichtbar sind. Gleichzeitig kaufen wenige Kunden genau diese High-Tech-Sportbekleidung für sich zuhause.

Die Fußball-Europameisterschaft spült durch Trikotverkäufe direkt Geld in die Kassen. Hier dürfte vor allem Puma in diesem Jahr profitiert haben, die mit Italien den Gewinner des Turniers ausgestattet hatten. Genaue Zahlen zu den Trikotverkäufen liefert Puma nicht.

Neue Lockdowns legen die Produktion lahm

Ohnehin kam den Herzogenaurachern ein weiteres Corona-Problem dazwischen. Puma konnte die massive Nachfrage nach Italien-Trikots nicht ausreichend bedienen. Im wichtigen Produktionsland Vietnam sind Fabriken derzeit wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen im Lockdown. Deswegen muss Puma auf zehn Prozent seiner weltweiten Produktion verzichten.

Die gleichen Probleme hat Konkurrent Adidas. Fast jedes dritte Produkt mit den drei Streifen kommt aus Vietnam. Zeitgleich sind zuletzt etwa die Frachtkosten immens gestiegen. Der Platz in den Frachtcontainern ist knapp und so brauchen Adidas und Puma-Produkte länger über die Weltmeere. All das dürfte Adidas im laufenden zweiten Halbjahr wohl 500 Millionen Euro an Umsatz kosten, so Finanzvorstand Harm Ohlmeyer.

Reebok bald verkauft?

Die Corona-Krise lässt die Sportartikelhersteller also weiter nicht los. Abseits davon gibt es aber auch andere Neuigkeiten: So ist Adidas anscheinend in letzten Verhandlungen mit einem Käufer für die dauerkriselnde Tochter Reebok. Bis Ende des Sommers könnten Verträge unterschriftsreif sein. Schon jetzt hat Adidas Reebok komplett ausgeklammert und führt die Problem-Tochter in der Bilanz unter "nicht fortgeführte Geschäfte".