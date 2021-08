Adidas profitiert von Olympia und EM – und erhöht Prognose

Adidas hat von den Olympischen Spielen und der Fußball-Europameisterschaft profitiert. Wie der Herzogenauracher Sportartikelhersteller mitteilte, konnte das Unternehmen im zweiten Quartal dieses Jahres seinen Umsatz im Heimmarkt Europa und auch in Nordamerika fast verdoppeln. Insgesamt legten alle Regionen – mit Ausnahme Chinas – zu. Das Vergleichsquartal im Jahr 2020 war wegen der Corona-Pandemie aber auch historisch schlecht.

Nach Rekordminus im Corona-Jahr dreistelliger Millionengewinn

Insgesamt schließt Adidas mit 5,1 Milliarden Euro Umsatz in den Monaten April bis Juni fast an das Niveau von 2019 an. Auch unterm Strich bleibt dem Sportartikelhersteller nach einem dreistelligen Millionenverlust im vergangenen Jahr wieder ein dreistelliger Millionengewinn.

"Mit der Rückkehr des Sports auf die große internationale Bühne in diesem Sommer haben wir ein sehr erfolgreiches Quartal abgeliefert." Kasper Rorsted, Adidas-Chef

Adidas-Chef hebt Prognose an – trotz Lieferkettenprobleme

Rorsted hebt auch die Prognose für das Jahr 2021 an und erwartet nun ein Umsatzplus ohne Währungsschwankungen von bis zu 20 Prozent. Bisher war von zehn Prozent die Rede gewesen.

Die aktuell bestehenden, branchenweiten Probleme in der Lieferkette deutet der Konzern dagegen in der Mitteilung nur an. Konkurrent Puma hatte zuletzt erklärt, dass das Unternehmen derzeit auf zehn Prozent seiner Produktion verzichten muss, weil Fabriken in Vietnam im erneuten Corona-Lockdown sind.