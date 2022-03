Adidas: Optimismus trotz Krieg und Krisen

Der Rückzug aus Russland wegen des Krieges gegen die Ukraine könnte Adidas in diesem Jahr bis zu 250 Millionen Euro an Umsatz kosten. Der wichtige Markt China schwächelt, die weltweiten Lieferketten-Probleme sind noch nicht final gelöst, doch Adidas-Chef Kasper Rorsted ist bei der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen "quite excited", also sehr guter Dinge für das laufende Jahr 2022.

Italien wechselt von Puma zu Adidas

Adidas habe das beste Fußballportfolio der Welt, ab 2023 läuft auch die italienische Nationalmannschaft mit den drei Streifen auf dem Trikot auf. Bisher rüstete Konkurrent Puma Italien aus. Auch im Luxussegment wollen die Herzogenauracher mehr Geschäfte machen. Adidas arbeitet etwa mit Gucci zusammen. Wieder ein kleiner Verweis zum Nachbarn in Herzogenaurach: Gucci gehört zur Kering-Gruppe, die noch vor Kurzem die Mehrheit an Puma hielt. Mit den Olympischen Winterspielen in Peking im Rücken will Adidas auch im Wintersport noch mehr durchstarten als bisher.

Geschäfte in China brechen ein

Trotzdem dürfte der Jahresstart 2022 noch verhalten ausgefallen sein. Adidas rechnet im ersten Quartal selbst mit einem Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die coronabedingten Fabrikschließungen in Vietnam belasten mit 600 Millionen Euro des Geschäft. Im zweiten Quartal will Adidas dafür kräftig durchstarten. Dann soll auch der Markt in China wieder wachsen, wenigstens etwas. Adidas hatte dort zuletzt die Geschäftsführung ausgetauscht. Im vierten Quartal 2021 waren die Geschäfte in China um 24 Prozent eingebrochen, auch weil China eigene Marken auf dem inländischen Markt immer stärker positioniert.

Rorsted: Sport auch in schweren Zeiten gefragt

Ob er nicht etwas zu optimistisch sei, das wurde Adidas-Chef Kasper Rorsted bei der Vorstellung der Jahreszahlen von Journalisten gefragt. Nicht nur wegen China, so seien ja auch alle Folgen und die Länge des Ukraine-Krieges noch gar nicht absehbar. Nein, konterte Rorsted: Sport werde auch in Krisenzeiten betrieben und könne auch helfen, etwa um Stress abzubauen. Für das laufende Jahr rechnet Adidas mit einem Umsatzplatz von bis zu 13 Prozent – Währungsschwankungen herausgerechnet.

Beschäftigte in Russland bekommen weiter Gehalt

Gute Nachrichten gibt es auf jeden Fall für die Adidas-Mitarbeitenden. Sie bekommen für das vergangene Jahr einen Bonus von 3.000 Euro ausbezahlt, einen sogenannten Champion-Bonus. Trotz Corona-Krise konnte der Sportartikelhersteller 2021 beim Umsatz um 15 Prozent auf 21,2 Milliarden Euro zulegen. Die 6.000 Adidas-Beschäftigten in Russland sollen weiterbezahlt werden, kündigte Adidas-Chef Kasper Rorsted an, auch wenn sich sein Unternehmen bis auf Weiteres wegen des Ukraine-Krieges aus Russland zurückgezogen und alle Geschäfte dort geschlossen hat.