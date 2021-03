Adidas: Nachhaltig aus der Krise

Schon im Namen des neuen Zukunftsplans des Herzogenauracher Sportartikelherstellers Adidas steckt viel Selbstvertrauen: "Own the Game", "Beherrsche das Spiel". Es ist die erste eigene Vision von Adidas-Chef Kasper Rorsted. Er will bis zum Jahr 2025 mehr als eine Milliarde Euro in die digitale Transformation seines Unternehmens stecken und so allein den Umsatz im eigenen Online-Shop auf bis zu neun Milliarden Euro verdoppeln. Produkte sollen aber nicht nur digital an den Kunden gebracht, sondern vorher auch digital von den Mitarbeitern erschaffen werden.

Adidas will Nachhaltigkeit in fast jedem Schuh

Schon seit Jahren setzt Adidas bei seinen Produkten verstärkt auf Nachhaltigkeit, verwendet recycelte oder recycelbare Materialien in manchen seiner Schuhen und T-Shirts. Im neuen Fünf-Jahres-Plan stecken sich die Herzogenauracher dann auch in diesem Bereich hohe Ziele. So sollen bis zum Jahr 2025 neun von zehn Produkten aus nachhaltigen Materialien sein. Die eigenen Adidas-Standorte sollen bis dahin auch klimaneutral arbeiten.

Aktionäre sollen wieder Dividenden bekommen

Mit dem neuen Plan will die Nummer zwei der Sportartikelwelt Marktanteile und sicher so schnell wie möglich Abstand zum Krisenjahr 2020 gewinnen. Die Corona-Pandemie riss hier vor allem in der ersten Jahreshälfte massive Krater ins Geschäft. Im Jahresendspurt konnten sich die Herzogenauracher aber wieder stabilisieren, was der Adidas-Aktie nach der Vorstellung der Geschäftszahlen zu einem deutlichen Plus verhalf. Nachdem der Sportartikelhersteller im vergangenen Jahr noch Staatshilfen beantragen musste, soll es in diesem Jahr nun auch wieder Dividenden für die Aktionäre geben. Bis 2025 plant Adidas Gesamtausschüttungen von bis zu neun Milliarden Euro. Schon in diesem Jahr wollen die Herzogenauracher wieder deutlich zulegen beim Umsatz und ihren Gewinn nach dem Corona-Jahr wieder verdreifachen. Bis 2025 soll der Umsatz dann auch pro Jahr um bis zu 10 Prozent wachsen. Der Nettogewinn soll jährlich sogar um bis zu 18 Prozent zulegen.

Reebok spielt bei Adidas keine Rolle mehr

Zum ersten Mal seit 15 Jahren plant Adidas ohne die Problemtochter Reebok. Sie soll nun endgültig verkauft werden. Doch zuerst muss Reebok wieder ein eigenständiges Unternehmen werden. Die Herauslösung aus dem Mutterkonzern dürfte den Gewinn der Herzogenauracher in diesem Jahr noch einmal um bis zu 200 Millionen Euro belasten. Bis Reebok einen neuen Besitzer hat, rangiert die Marke in der Bilanz als "Aufgegebenes Geschäft". Im Zukunftsplan "Own the Game" ist vom wohl teuersten Fehlkauf der Unternehmensgeschichte nicht mehr die Rede.