Adidas legt erneut Rekordjahr hin

Beim Umsatz legte Adidas im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf jetzt 21,9 Milliarden Euro zu. Dabei waren die Herzogenauracher allerdings auf ihrem ursprünglichen Heimatmarkt in Europa weniger erfolgreich.

Wachstum in Nordamerika und Asien

Besonders gut lief es 2018 für Adidas in Nordamerika und im Asien-Pazifik-Raum, während die Geschäfte in Europa stagnierten. Unter dem Strich sieht sich Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted aber bestärkt, dass die für das Jahr 2020 gesteckten Ziele erreicht werden können. "Wir haben große Fortschritte gemacht", sagte Rorsted bei der Verkündung der Geschäftszahlen.

Etwas schwächeres viertes Quartal

Im vierten Quartal 2018 konnte der Sportartikelhersteller sein immenses Umsatzplus von 19 Prozent im Vorjahreszeitraum allerdings nicht wiederholen. Währungsschwankungen herausgerechnet, legte der Umsatz in den Monaten Oktober bis Dezember um fünf Prozent zu. Grund hierfür sei die Fußballweltmeisterschaft 2018, die dem Unternehmen im vierten Quartal 2017 sehr gute Geschäfte beschert hatte. Während Adidas im vierten Quartal 2018 vor allem wieder in China zweistellig wachsen konnte, gingen die Umsätze in Europa um sechs Prozent zurück.

Optimismus auch für 2019

Für das laufende Jahr 2019 rechnet Adidas mit einem etwas gemächlicheren Wachstumstempo. So wird ein Umsatzplus von bis zu acht Prozent erwartet. Der Gewinn soll um bis zu 14 Prozent zulegen.

Aktionäre sollen profitieren

Die Aktionäre sollen am Erfolg des Nike-Rivalen mit einer erneuten Dividendenerhöhung beteiligt werden: Sie erhalten für das Jahr 2018 nun 3,35 Euro, damit zahlt Adidas 75 Cent mehr als ein Jahr zuvor.