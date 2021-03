Adidas: Drei Streifen – mehr Probleme

Vor einem Jahr hatte Adidas-Chef Kasper Rorsted bei der Vorstellung der Jahreszahlen noch Hoffnung. Obwohl die Coronakrise damals schon allein im wichtigen Markt China eine Milliarde Euro an Umsatz gekostet hatte, wagte Rorsted einen Ausblick, als würde sich das Virus nicht weiter ausbreiten. Damals waren die Märkte etwa in Nordamerika oder Europa noch gesund. Doch das zweite Quartal brachte dem Herzogenauracher Unternehmen historische Umsatzeinbrüche, weltweit mussten Adidas-Läden schließen. Der Sportartikelhersteller schaltete in den Krisenmodus, beantragte Staatshilfe – und machte Fehler.

Kommunikationsdesaster wegen Mietzahlungen

Die Sportartikelbranche ist Kritik von außen gewohnt, früher vor allem wegen der Produktionsbedingungen in Asien. In der Kommunikation nach außen haben die Sportartikelhersteller aber gern selbst das Heft in der Hand. Mit teuren Imagekampagnen präsentieren sie eine weitgehend heile Sport- und Lifestyle-Welt. Schlechte Nachrichten außerhalb der Geschäftszahlen zu verkünden, war bisher nicht die Stärke von Adidas, Nike und Co. Und so schwieg Adidas dann im März 2020 auch tagelang, als ein Mieten-Shitstorm durch die sozialen Kanäle fegte.

Erst Schweigen, dann öffentliche Entschuldigung

Adidas wollte in der Coronakrise angeblich seine Ladenmieten nicht bezahlen, wie andere große Firmen in Deutschland auch. Doch der öffentliche Hass traf vor allem die Firma mit den drei Streifen. Dem Schweigen folgte eine so noch nicht dagewesene Entschuldigungs-Kampagne mit ganzseitigen Anzeigen in internationalen Zeitungen und mit deutlichen Worten von Adidas-Chef Kasper Rorsted. Adidas zahlte seine Miete und wohl auch viel Lehrgeld in Sachen Kommunikation.

Vorwurf an Adidas-Personalchefin: Internen Rassismus kleingeredet

Deutliche Worte fand Rorsted dann auch, als über den Konzern Ende Juni eine Rassismus-Debatte hereinbrach. Die damals noch amtierende Personal-Chefin Karen Parkin soll intern Rassismus im Unternehmen kleingeredet haben, stand deswegen massiv in der Kritik. Parkin nahm selbst ihren Hut. Und Adidas-Chef Kasper Rorsted sprach bei der Vorstellung der Zahlen für das dritte Quartal im November offen an, dass Adidas in Gleichstellungsfragen besser werden müsse.

Adidas plant Dividende und zahlt Staatshilfen zurück

Mit solchen für die Branche ungewohnt offenen Worten konnten die Herzogenauracher die Image-Schäden durch die Miet- und Rassismus-Diskussion begrenzen. Auch im Coronakrisen-Modus gewinnen die drei Streifen anscheinend wieder an Land. Die Staatshilfen hat der Konzern schon zurückgezahlt, plant Dividendenausschüttungen. Trotzdem tut sich Adidas weiter schwer. Der Abstand zu Nike, Nr. 1 der Sportartikelwelt, wurde zuletzt immer größer. Auch der deutlich kleinere Konkurrent Puma nebenan in Herzogenaurach kam bisher besser durch die Krise. Adidas-Chef Kasper Rorsted ist als Margen-Optimierer bekannt, hat damit auch bei Adidas große Erfolge erzielt. Der Konzern verdient so mehr an jedem verkauften Schuh als früher. Neue, erfolgreiche Innovationen, wie 2013 das Dämpfungssystem Boost- und später die Ultraboost-Sohle, mit denen der Konzern der Konkurrenz davonsprinten könnte, fehlen bisher aber.

Im Fünf-Jahresplan von Adidas kommt Reebok nicht mehr vor

Mitten im Krisenmodus will Rorsted nun seinen ersten eigenen Fünf-Jahresplan für das Unternehmen präsentieren. Ein Plan, der wahrscheinlich auf ein schnelles Ende der Coronakrise setzt und in dem sicher nicht mehr die Problemtochter Reebok vorkommt. Durch den 3,1 Milliarden Euro teuren Kauf des Konkurrenten wollte Rorsteds Vorgänger Herbert Hainer 2006 zu Nike aufschließen. Ein Kauf, der als bisher teuerste Fehlentscheidung in die Unternehmensgeschichte eingeht. Reebok konnte nie die hohen Erwartungen erfüllen.

Bis zum Verkauf wird Reebok aus Bilanz ausgeklammert

Rorsted verfährt mit der Problemtochter nun erst einmal so, wie er es vor einem Jahr mit der Coronakrise gerne getan hätte: Reebok soll zwar verkauft werden, bis es soweit ist, wird die Tochter aber ausgeklammert, läuft in der Bilanz nur noch unter "Nicht fortgeführte Geschäfte". Adidas hat für die Vorstellung der Zahlen zum Krisenjahr nicht nur zu einer Pressekonferenz geladen, sondern zu einem virtuellen Investoren- und Medientag. Es gibt viel zu besprechen.