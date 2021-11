AdBlue wird knapp

Bei AdBlue ist die Welt aus den Fugen geraten. Normalerweise fahren Hersteller bei erhöhter Nachfrage und steigenden Preisen einfach ihre Produktion hoch, um mehr damit zu verdienen. Allerdings drosseln die Hersteller gerade ihr Angebot. Denn der Harnstoff, der für AdBlue gebraucht wird, gewinnt man mit Erdgas, das aktuell sehr teuer ist. Hinzukommen teure CO2-Zertifikate.

Hersteller drosseln Produktion

BASF entschied, wertvolle Zertifikate lieber für andere weiter veredelte Chemikalien zu verwenden, an denen viel mehr zu verdienen ist, und stellte die Abgabe von AdBlue weitgehend ein. Der Logistik-Verband BGL warnt vor einer Situation, in der das simple Additiv für den Betrieb moderner Diesel-Motoren kaum noch hergestellt wird. Aktuell gibt es Lieferschwierigkeiten nur für professionelle Neukunden im LKW-Bereich. Bei der Versorgung privater Kunden mit kleineren Mengen für ihre Diesel-PKW sieht der ADAC keine Probleme. In diesem PKW-Bereich sind die Preise ohnehin um ein Vielfaches höher als für die gewerblichen LKW-Kunden.

Betroffen sind LKW und neue Diesel-PKW

Bei AdBlue handelt es sich eigentlich um eine einfache Mischung von knapp ein Drittel Harnstoff und gut zwei Dritteln Wasser. Beides wird dann blau eingefärbt. Bei deren Zersetzung unter der Hitze des Motors entsteht Ammoniak, das im Katalysator dann mit den Stickoxiden aus der Dieselverbrennung reagiert. Diese sind besonders schädlich für Umwelt und Gesundheit und werden in den sogenannten SCR-Katalysatoren ("Selective Catalytic Reduction") vor allem in Wasserdampf und ungefährlichen Stickstoff zersetzt. Die Fahrzeuge haben also einen vorgeschalteten herkömmlichen Katalysator mit Partikelfilter und zusätzlich das SCR-System, was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Betroffen sind alle LKW ab der Abgasnorm Euro V und viele Diesel-PKW mit Euro VI. Wobei die LKW an den Tankstellen AdBlue in größeren Mengen wesentlich günstiger bekommen als private Verbraucher. In der Vergangenheit wurden dabei schon Preisunterschiede im Faktor 10 festgestellt an ein und derselben Tankstelle, zwischen Zapfsäule und Abgabe in Kanistern.

Ohne AdBlue keine Fahrerlaubnis

Am PKW lässt sich der Zusatz häufig nur aus kleinen Kanistern einfüllen. Je nach Größe des Zusatztanks reicht das AdBlue für mehrere tausend Kilometer, so dass viele Autofahrer nur ein bis zwei Mal im Jahr daran denken müssen. Ist der der Zusatz aufgebraucht, bleibt das Fahrzeug meist liegen, wenn der Diesel-Motor dann nicht mehr starten sollte. Im Diesel-Skandal um manipulierte Abgaswerte von PKW haben viele Hersteller die Motoren teilweise ohne AdBlue betrieben, um die Laufzeiten mit dem Tankzusatz zu verlängern. Grundsätzlich sollte aber die zusätzliche Abgasreinigung immer eingeschaltet und wirksam sein. Sonst erlischt streng genommen die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug.