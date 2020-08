SUV-Ganzjahresreifen: Miese Ergebnisse beim aktuellen ADAC-Test

Der ADAC hat diesmal sieben Ganzjahresreifen für SUV getestet, in der Größe 235/55 R17. Vorteil dieser Reifen ist, dass man sich das Wechseln zwischen Sommer- und Winterreifen spart. Allerdings sprechen die Tester von einer gerade mal mäßigen Performance bei diesen Reifen. Die Noten fielen dementsprechend ziemlich schwach aus.

Noten nur "ausreichend" und "mangelhaft"

Die Tester untersuchten folgende Modelle: Continental AllSeasonContact, Goodyear Vector 4 Season Gen-2, Michelin CrossClimate +, Nokian Weatherproof und den Uniroyal AllSeasonExpert 2, die fünf Modelle erhielten gerade mal ein "ausreichend". Die Modelle hätten mit Ausnahme des Michelin-Reifens im Trockenen nicht überzeugen können, so die Begründung für das schwache Abschneiden. Sie präsentierten sich dabei wenig präzise und ließen das Testfahrzeug, einen Ford Kuga, bei hohen Fahrbahn- und Umgebungstemperaturen für den Fahrer schwammig wirken, so das Testurteil. Ein entspanntes Fahren, beispielsweise auf der Autobahn, sei kaum möglich.

Noch schlechter fiel das Urteil bei dem Bridgestone Weather Control A005 und dem Michelin CrossClimate+ aus, die als verkappte Sommerreifen bezeichnet und mit "mangelhaft" beurteilt wurden.

Ganzjahresreifen nur in bestimmten Fällen geeignet

Ganzjahresreifen sind immer nur ein Kompromiss, so das Fazit beim ADAC. Keines der getesteten Modelle habe sich ernsthaft mit einem guten Winterreifen auf Schnee bzw. einem guten Sommerspezialisten auf trockener Fahrbahn messen lassen können.

Nach Meinung des Automobilclubs sind solche Reifen höchstens für Autofahrer geeignet, die in einer Region leben, in der es selten schneit, oder die zur Not ihr Fahrzeug auch mal stehen lassen können, wenn zum Beispiel zu viel Schnee liegt. Ganzjahresreifen seien zudem immer noch die bessere Wahl, als ganzjährig nur mit Sommerreifen zu fahren.