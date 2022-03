ADAC: Tanktourismus nach Tschechien lohnt sich nur selten

Der ADAC Nordbayern hat angesichts von Tank-Tourismus nach Tschechien mitgeteilt, dass sich eine Tank-Reise zu den Nachbarn nur selten lohnt. Zwar sei der Liter Super wegen der niedrigeren Besteuerung im Nachbarland derzeit 50 bis 60 Cent günstiger, aber einen wirklichen Vorteil hätten nur Bewohner des unmittelbaren Grenzgebietes.

ADAC rät: Nicht nur Sprit-Preis im Auge behalten

Alle anderen sollten bei einer längeren Anfahrt nicht nur den Spritverbrauch für die zusätzliche Fahrt, sondern auch den Zeitverlust einrechnen. Zudem sei das Abfüllen von zusätzlichem Benzin in Ersatzkanistern an vielen Tankstellen reglementiert oder ganz verboten. Aus diesen Gründen sollte man einen Tankvorgang in Tschechien dann wenigstens für einen Tagesausflug nutzen, so ADAC-Verkehrsexperte Wolfgang Lieberth.

Einmal Diesel voll – 20 Euro teurer innerhalb einer Woche

Was viele Autofahrer in den vergangenen Tagen beobachtet haben, spiegelt sich auch in einer offiziellen Auswertung des ADAC wider. Demnach verteuerte sich der Liter Diesel innerhalb einer Woche um knapp 40 Cent. Laut Auswertung des ADAC kosteten ein Liter Super E10 im Bundesmittel 2,10 Euro und Diesel 2,15 Euro. Derlei Preissprünge von 15 Prozent bei E10 und 22 Prozent bei Diesel gab es in Deutschland innerhalb einer Woche noch nie, berichtet der ADAC. Eine Tankfüllung von 50 Litern sei somit diese Woche 14 beziehungsweise 20 Euro teurer als eine Woche zuvor.

Deutschland abhängig von russischen Rohölimporten

Bei Diesel gebe es noch einen Sondereffekt: "Hausbesitzer decken sich aktuell aus Angst vor Versorgungsengpässen bereits mit Heizöl für den nächsten Winter ein, was den Preisdruck nochmal verstärkt", erklärt Wolfgang Lieberth. Insgesamt zeige sich momentan die große Abhängigkeit von Russland bei Rohstoffimporten: Derzeit stammten 34 Prozent aller deutschen Rohölimporte aus Russland und somit sei ein Ende der Preissteigerungen noch nicht in Sicht.