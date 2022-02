ADAC: Sprit so teuer wie nie

Die Kraftstoffpreise ziehen von Rekord zu Rekord. Der Preis für einen Liter Superbenzin der Sorte E10 kostet im bundesweiten Durchschnitt laut ADAC aktuell 1,712 Euro. Damit wurde das bisherige Allzeithoch von 1,709 Euro vom 13. September 2012 überschritten. Diesel kostete zuletzt 1,640 Euro pro Liter - auch dies ist ein neuer Rekord.

Erholung nur von kurzer Dauer

Nach einer kurzen Verschnaufpause im Dezember steigen die Preise an den Zapfsäulen wieder deutlich. Beim ADAC spricht man von einem außergewöhnlich teuren Monat Januar. Besonders deutlich fällt dies auf, wenn man die Preise mit dem Vorjahresmonat vergleicht. Vor einem Jahr kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 33 Cent weniger, ein Liter Diesel rund 38 Cent, hat das Internetvergleichsportal clever-tanken ausgerechnet. Eine Tankfüllung mit 60 Litern kostete im vergangenen Monat demnach im Schnitt rund 100 Euro. Das sind knapp 20 Euro mehr als vor einem Jahr.

Rohölpreise mit ein Grund für den Anstieg

Ein Grund sind laut Händlern und Experten die höheren Rohölpreise. Die treiben nicht nur die Heizkosten, sondern eben auch die Spritpreise in die Höhe. Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Rohölsorte Brent kostet an den Märkten mittlerweile fast 90 Euro. Unter anderem aufgrund der Krisen im Jemen und in der Ukraine sorgen sich die Marktteilnehmer, dass das Rohölangebot bald noch knapper werden könnte. Bei einer soliden Nachfrage könnte das die Kurse weitertreiben, so die Befürchtung; zumal damit gerechnet wird, dass aufgrund der verhältnismäßig milden Omikron-Variante und einer sich erholenden Weltwirtschaft die Nachfrage in den nächsten Monaten eher weiter anzieht.

Steigende Abgaben führen zu höheren Preisen

Dass die Spritpreise seit dem Jahresbeginn weiter anziehen, hat aber auch mit dem höheren CO2-Preis zu tun. Seit diesem Jahr werden zusätzlich fünf Euro je Tonne verlangt, also insgesamt 30 Euro. Allerdings macht dies nur ein paar Cent je Liter aus. Wie hoch der Anteil genau ist, hängt von der Spritsorte ab. So liegt der CO2-Preis laut clever-tanken bei Benzin aktuell bei 8,4 Cent, bei Diesel sind es 9,4 Cent je Liter. Dazu kommen jedoch noch weitere Abgaben. Bei Super E10 werden auf dem aktuellen Preisniveau gut 27 Cent Mehrwertsteuer verlangt, dazu kommen rund 65,5 Cent Energiesteuer, so der ADAC.

Entspannung nicht in Sicht

Da die CO2-Preise weiter ansteigen werden und es derzeit nicht danach aussieht, als ob die Rohölpreise nachgeben könnten, durften auch Tanken teuer bleiben. Besonders teuer ist es dem Städteranking von clever-tanken zufolge in Hannover, Frankfurt am Main und in Bremen, auf der anderen Seite war es bei den 20 größten deutschen Städten in Nürnberg im Januar am günstigsten. Doch auch hier lohnt es sich, Preise zu vergleichen. Der ADAC rät zudem, auf die Abendstunden auszuweichen. Zwischen 18.00 und 19.00 Uhr sowie zwischen 20.00 und 22.00 Uhr sei Kraftstoff am günstigsten. In den Morgenstunden gegen 7.00 Uhr koste er dagegen am meisten. Die hohen Spritpreise könnten dazu beitragen, dass mehr Menschen auf Elektroautos umsteigen.