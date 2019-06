ADAC-Preisvergleich: ÖPNV in München kommt gut weg

Die Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland klaffen weit auseinander - so hat der ADAC im Vergleich zwischen 21 Großstädten Preisunterschiede von bis zu 95 Prozent festgestellt. München hat dabei überrascht.

"Die Wochenkarte kostet in München 15,40 Euro. In Berlin müssen Sie dagegen 30 Euro bezahlen. Die Monatskarte ist in München für 55,20 Euro zu haben. In Hamburg kostet sie dagegen 109,20 Euro. Damit haben Hamburg und Berlin fast doppelt so hohe Preise als München." Johannes Boos, ADAC-Sprecher

Nürnberg deutschlandweit am teuersten

Nicht so gut schneidet die andere bayerische Stadt im ADAC-Vergleich ab. Nürnberg ist bei den Einzeltickets für Erwachsene deutschlandweit sogar am teuersten. Hier kostet eine Fahrkarte 3,20 Euro - zum Vergleich: in Mannheim sind es nur 1,80 Euro.