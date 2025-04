ADAC: Elektrofahrzeuge zuverlässiger als Verbrenner

Während Länder wie China ganz auf das E-Auto setzten, sind die CO2-neutralen Flitzer in Deutschland oft Ladenhüter. Der Anteil der E-Autos an den insgesamt verkauften PKW lag 2023 bei 25% und liegt 2024 (Jan-Aug) bei nur noch 19%. Tendenz weiter fallend. Tausende Arbeitsplätze sind deshalb in Gefahr. Warum verschmähen die Deutschen das E-Auto? Sind es die fehlenden Ladestationen, der mitunter teure Strompreis oder die Wankelmütigkeit der Politik? report München sprach mit Experten, Autoverkäufern und -Herstellern.