ADAC hilft künftig auch bei Fahrradpannen

Zum ersten Mal stellt sich der neue ADAC-Präsident Christian Reinicke im Rahmen einer Hauptversammlung den 220 Delegierten der 18 Regionalclubs des ADAC. Seit einem Jahr ist Reinicke im Amt. Und er kommt gleich mit einer ziemlichen Neuerung. Künftig will der Verein nicht nur Autofahrer unterstützen, sondern auch Radler, wenn sie eine Panne haben und Mitglied beim ADAC sind.

Pannenhilfe für Radfahrer ist zeitaufwändig

Bisher bietet der ADAC nur in Berlin-Brandenburg einen Fahrradpannendienst an, doch von kommenden Monat an, soll das Projekt auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Man habe alle rund 1.700 Pannenhelfer und 700 Mobilitätspartner weitergebildet, so dass sie auch in der Lage seien Fahrräder zu reparieren, egal ob der Reifen kaputt sei, die Kette oder die Bremse, verspricht Pressesprecherin Katrin van Randenborgh. Wichtigstes Ersatzteil: Fahrradschläuche. Denn 75 Prozent der Pannen in Berlin seien auf defekte Schläuche zurückzuführen gewesen, heißt es.

Die Wartezeit für die Hilfe soll wie bei Autopannen bei unter einer Stunde liegen. Allerdings hat das Pilotprojekt noch eines gezeigt: Die Pannenhelfer brauchten deutlich länger für eine Rad- als für eine Autoreparatur. Man könne es sich kaum vorstellen, aber tatsächlich sei das Fahrrad bei einer Reparatur oft komplizierter als das Auto, so Randenborgh. Allerdings hofft man auch, dass es bald schneller geht, wenn die Pannenhelfer mehr Übung beim Radflicken haben.

ADFC betrachtet das neue Angebot mit Argwohn

Beim Fahrradclub ADFC sieht man das Ganze offensichtlich nicht so gerne. In einer schriftlichen Stellungnahme verweist die Bundesgeschäftsführerin Ann-Kathrin Schneider auf die eigene Fahrrad-Pannenhilfe, die es schon seit ein paar Jahren gibt, und zwar von Werkstätten, Fahrradläden, Firmen und Betrieben, die mit dem ADFC zusammenarbeiten. Dass jetzt immer mehr Anbieter das ADFC-Pannenhilfe-Konzept kopierten, sei erstmal ein gutes Zeichen, so Schneider. Denn es zeige, dass das Fahrrad in der Alltagsmobilität der Deutschen eine immer größere Rolle spiele.

Ganz klare Unterschiede gebe es aber in der politischen Ausrichtung, fügt die Bundesgeschäftsführerin hinzu. Ihrer Ansicht nach setzt sich der Automobilclub nach wie vor in erster Linie für die Interessen seiner autofahrenden Mitglieder ein. Wenn irgendwo in Deutschland ein geschützter Radfahrstreifen auf der Fahrbahn entstehen solle, sträube sich der ADAC dagegen, wie kürzlich in Leipzig, so der Vorwurf. Dabei wandelt sich der Club gerade.

ADAC will nicht mehr nur ein Automobilclub sein

Eigentlich müsste sich der Verein bald umbenennen. Denn man will nicht mehr nur ein reiner Automobilclub sein, sondern ein Mobilitätsverein, der sich umfassend um die Mobilität seiner Mitglieder kümmert. Deshalb soll nun auch die Satzung verändert werden um die Themen Gesundheit, Sicherheit und Heim.

Der ADAC wolle sich breiter aufstellen, so der Präsident Christian Reinicke. Man wolle weitere Angebote für die Mitglieder erbringen, von denen man glaube, dass sie sinnvoll seien. Denn das Präsidium weiß auch, dass die meisten Mitglieder nach wir vor nur wegen der Pannenhilfe im ADAC sind. Mittlerweile hat der gelbe Riese – wie er auch genannt wird – mehr als 21 Millionen Mitglieder (21,23 Millionen). Und man will weiter wachsen, wie Reinicke betont.

ADAC schreibt wieder schwarze Zahlen

Das Mitgliederwachstum wurde auch nicht durch die höheren Beiträge gebremst, die 2020 eingeführt wurden. Allerdings haben die Mehreinnahmen mit dazu beigetragen, dass der Verein wieder Gewinne schreibt. Im vergangenen Jahr gab es einen Überschuss von 137 Millionen Euro. Der Gewinn kam auch zustande, da es coronabedingt weniger Pannen gab, da weniger gefahren wurde und auch die Kosten wurden gesenkt, unter anderem durch den Abbau von 200 Stellen.

Engagement in Penzing wird ausgebaut

Der ADAC will die Einnahmen für weitere Investitionen ausgeben, unter anderem in sein neues großes Testzentrum am ehemaligen Fliegerhorst in Penzing. Bisher hat der Club nur Teilflächen gemietet und testet dort unter anderem Fahrassistenzsysteme. Doch nachdem sich nun Intel gegen den Standort als neue Produktionsstätte entschieden hat und nun nach Magdeburg geht, hat der Club hier nun viel vor.

Es soll dort ein Zentrum für die Mobilität der Zukunft entstehen, mit entsprechender Infrastruktur. Dazu gehört auch der Umbau entsprechender Hallen, wie Pressesprecherin van Randenborgh ankündigt. Langfristig würde man das Gelände gerne erwerben, um auch mit Partnern wie Universitäten, Forschungseinrichtungen und Startups zusammenzuarbeiten.