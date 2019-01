ADAC: 100 Millionen Euro fällig - Regionalclubs wollen klagen

Der ADAC muss über 100 Millionen Euro Steuern nachzahlen - rückwirkend für die Jahre 2016 bis 2018. Auf Nachfrage des BR bestätigte eine Sprecherin der ADAC-Geschäftsstelle in München, dass die Summe bereits bezahlt sei. Nach Auffassung der ADAC-Spitze sollen allerdings die 18 Regionalclubs an den Kosten anteilig beteiligt werden. Das führt intern zu Streit: Fünf Regionalclubs drohen jetzt offenbar mit einer Klage - ein Novum in der Geschichte des Automobilclubs. Regionalclubs in Bayern gehören nicht dazu.

ADAC-Mitgliedsbeiträge sind steuerpflichtig

Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundeszentralamts für Steuern, nach der ein Teil der ADAC-Mitgliedsbeiträge versicherungssteuerpflichtig sind. Denn mit einer ADAC-Mitgliedschaft ist eine Pannen- und eine Unfallhilfe-Garantie verbunden. Das ist nach Ansicht der Behörde eine Versicherungsleistung. Anders als andere Versicherer war der ADAC viele Jahre lang von der Versicherungssteuer befreit. Es ist bereits die zweite Steuer-Nachzahlung, die der ADAC begleichen muss.